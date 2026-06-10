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El plan secreto de Bad Bunny en Madrid: marisco y pescado fresco en un local legendario

El artista puertorriqueño disfrutó de una exclusiva cena de marisco y pescado fresco en el prestigioso restaurante 'Desde 1911' tras su concierto en Madrid

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio / EUROPA PRESS

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Bad Bunny ofrece este miércoles el sexto de los 10 conciertos de su gira 'DeBÍ TiRAR Más FOTos' en el Estadio Metropolitano de Madrid, convirtiendo a la capital en el epicentro musical del momento. A pesar de que durante las dos semanas que lleva en la ciudad apenas se ha dejado ver, y ha hecho del lujoso hotel de cinco estrellas 'Rosewood Villamagna' su fortín general -se estaría alojando en la Suite Real, que tiene 270 metros cuadrados, una gran terraza con piscina privada, e incluso servicio de mayordomo y cocinero- Europa Press ha descubierto el último y exclusivo plan del cantante puertorriqueño en nuestro país.

Después de salir a la luz que Benito mantuvo un encuentro secreto de varios minutos con el Papa León XIV tras el multitudinario evento del Santo Padre en el Santiago Bernabéu, al que acudió acompañado por su familia y del que por el momento no ha trascendido ninguna imagen -aunque se comenta que la comitiva papal y el equipo del artista estarían estudiando el momento perfecto para hacerlas públicas- el ex de Kendall Jenner se dio un homenaje gastronómico en uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid.

Y acompañado por un grupo reducido de personas disfrutó de una cena a base de marisco y pescado fresco en 'Desde 1911', que situado a mitad de camino entre Ciudad Universitaria y Cuatro Caminos -en el centro de la ciudad- es el homenaje que el célebre negocio 'Pescaderías Coruñesas' ha hecho a su legado familiar con el mar y sus productos como grandes protagonistas de sus innovadoras propuestas culinarias con una carta que cambia diariamente en función de la pesca del día.

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Tras varias horas en el interior del local, Bad Bunny abandonaba el local escoltado e intentando pasar desapercibido bajo una capucha con sudadera, gafas de sol -a pesar de ser de noche- y una cazadora de ante a pesar de las altas temperaturas de la capital. Sorprendido por sus fans, el artista hizo caso omiso de sus súplicas para que se hiciese una fotografía con ellos y, rodeado por varios guardaespaldas, se dirigía a una furgoneta que le aguardaba a las puertas del restaurante para poner rumbo a su hotel.

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