Todos los detalles sobre el encuentro del Papa y Bad Bunny

Nuevo miércoles, nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. Esta semana, Laura Fa y Lorena Vázquez han abierto el programa en plena visita papal a Barcelona, un tema que —según han dejado caer— se ha hecho incluso más pesado que la célebre Casita de Bad Bunny. Las periodistas, agnósticas confesas, han seguido el despliegue desde la distancia espiritual, aunque con una premisa clara: "Respeto absoluto para la gente que sí que cree".

A partir de ahí, las Mamarazzis han repasado las dos noticias que el Papa ha dejado a la prensa del corazón: su reunión secreta con Bad Bunny y su encuentro fuera de agenda con parte de la Familia Real. También ha habido tiempo para comentar la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto del artista puertorriqueño, la muerte de la vidente Cristina Blanco y la escapada noruega de Lorena Vázquez, donde la actualidad de Mette-Marit llega con frío, drama familiar y —cómo no— precios de infarto.

La Iglesia y el 'perreo', unidos en una foto

La visita del jefe de la Iglesia Católica ha dejado una de esas noticias que parecen escritas por un guionista con fiebre: una breve reunión entre el Papa y Bad Bunny. Según han comentado las Mamarazzis, RTVE anunció ayer en exclusiva que el encuentro tuvo lugar el lunes en Madrid y que existe material gráfico, aunque todavía no se ha hecho público.

La explicación, por ahora, sería puramente de estrategia comunicativa: los equipos de ambas figuras estarían valorando cuál es el mejor momento para publicar esas imágenes. Y claro, una cosa es ver al Papa en Barcelona y otra, muy distinta, imaginarlo en una misma foto con el rey del 'perreo' global. Las Mamarazzis, como el resto del país, seguirán pendientes de esa estampa que uniría en una sola imagen el mundo eclesiástico y el universo 'reggaetonero'.

En este viaje se han producido, además, dos encuentros privados que cierran una agenda triangular: primero el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió con el artista durante su paso por la capital catalana y, ayer, hizo lo propio con el Papa.

Rosarios extra en la audiencia privada del Papa a la Familia Real

El otro gran momento papal lleva sello borbónico. Las Mamarazzis han recuperado la audiencia privada del Papa con la reina Sofía, sus hijas y algún que otro nieto. A la cita acudieron Victoria Federica, Miguel Urdangarin y Pablo Urdangarin, pero no Froilán, Irene Urdangarin ni Juan Urdangarin.

Uno de los detalles más comentados lo protagonizó la —"muy devota"— infanta Cristina, que no dudó en pedir unos rosarios de más para los miembros de la familia que no habían podido estar presentes. Menos mal que el Papa, bromearon las Mamarazzis, "debe llevar una camioneta" llena de rosarios para este tipo de contingencias familiares.

El encuentro, como cabía esperar, quedó fuera de la agenda oficial. La lectura de las Mamarazzis es que Casa Real quiere mantener separada la parte más institucional de la familia de la otra rama, mucho más "amoral", incómoda y salpicada por asuntos judiciales.

Leonor y Sofía, presentes en el concierto de Bad Bunny

Volviendo a Bad Bunny, otro de los grandes temas del episodio ha sido la asistencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía a uno de sus conciertos. La información fue desvelada por Javi Hoyos, a quien las Mamarazzis han trasladado su reconocimiento porque parece estar en todas partes. Sin ir más lejos, el periodista también conocía la ruptura del 'youtuber' Auronplay y la futbolista Sara Ismael, aunque tuvo la decencia de dejar que fuese el propio involucrado quien lo hiciese público.

Las hermanas acudieron a uno de los palcos del Riyadh Air Metropolitano y, esta vez sí, lo hicieron vestidas de manera informal, como dos chicas de su edad. Una imagen que, precisamente por lo normal, termina resultando noticia cuando hablamos de quienes hablamos. En el extremo contrario, las "modelos sugerentes" y personalidades de diferentes ámbitos que ocupaban la controvertida Casita han dejado paso a cuerpos más "reales" después de que los medios pusieran el foco sobre este debate.

Cristina Blanco, una vidente más allá de la futurología

La revista 'Semana' ha publicado esta semana la noticia de la muerte de Cristina Blanco, una de las videntes más importantes de los años noventa, fallecida a los 61 años de edad a causa de un infarto. Blanco trabajó al lado de personalidades de la talla de María Teresa Campos y fue también acompañante de Belén Esteban o Lara Dibildos, ejerciendo casi como 'coach' sentimental y vital, aunque desde el terreno de la futurología.

Su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz, publicó una carta abierta en la que explicó que su madre murió mientras dormía el pasado sábado. En ese texto también profundizó en la relación entre ambos y en cómo consiguieron que él se convirtiese en un actor respetado "sin que le pesara toda la mala prensa" que durante años acompañó a su madre.

Muñoz agradece a su madre que supiera apartarse para que él pudiera triunfar y llevar una vida normal. También hace mención del "trastorno mental" —la vidente había sido diagnosticada de un trastorno bipolar— con el que convivía Blanco, que también atravesó una depresión.

Mette-Marit, Oslo y una "minimovida" universitaria

El último apunte del episodio ha llegado desde Oslo, donde Lorena Vázquez ha estado estos días comprobando que en Noruega "todo cuesta el triple". Pero más allá del sablazo nórdico, la actualidad de la casa real noruega sigue marcada por el estado de salud de la princesa Mette-Marit, que padece de una fibrosis pulmonar y está a la espera de un trasplante de pulmón. "Está muy mal", han comentado las Mamarazzis.

La Princesa quería reunirse con su hijo, Marius Borg, que se encuentra recluso en la cárcel, pero el tribunal se lo negó. Según han explicado Laura y Lorena, la intención era apartarla de la agenda oficial para favorecer ese encuentro, que por ahora no parece que vaya a producirse.

La otra "minimovida" que nos llega desde tierras escandinavas tiene que ver con Ingrid, hija de Mette-Marit. La joven, de 22 años, llevaba un año estudiando en Australia y ha regresado por la grave enfermedad de su madre. El detalle está en que se inscribió en una universidad de la capital noruega el 8 de mayo, una semana después del cierre oficial del plazo de matriculación. Lejos de lo que hubiese pasado en nuestro país, donde la noticia apenas hubiese levantado ampollas, los noruegos han criticado duramente lo sucedido.

Todos los detalles sobre el encuentro del Papa y Bad Bunny

Antes de despedirse, las Mamarazzis han querido mandar sus mejores deseos a todos los alumnos que estos días se enfrentan a la Selectividad. Porque entre papas, palcos, conejos malos y princesas noruegas, también hay sitio para quienes se juegan el futuro con un bolígrafo y muchos nervios.

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