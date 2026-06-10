"Isabel tiene fobia a dos cosas: los murciélagos y los toros": la reacción de Pantoja a la decisión de Kiko de repartir la herencia con sus hermanos

Francisco Rivera revelaba hace unos días el gesto que Kiko Rivera ha tenido con él y con Cayetano, al escribirle un mensaje "muy cariñoso" para comentarles su intención de repartir entre los tres las ocho cabezas de toro que pertenecieron a Paquirri y que se llevó de Cantora cuando fue a la finca con su novia Lola García el pasado 17 de abril para recoger varios enseres por encargo de su madre. "La verdad es que yo que ya había abandonado la esperanza, es un detalle que dice mucho de su parte, que le honra" expresaba el torero, reconociendo que "la puerta" está abierta a una reconciliación con el dj después de varios años sin ningún tipo de relación.

Algo que ha confirmado el hijo de Isabel Pantoja, asegurando que la idea no fue solo suya sino también de su madre, "de los dos". "Creo que conviene aclararlo tal y como están las cosas" ha apuntado, feliz por haber dado este primer paso para un acercamiento con sus hermanos.

Sin embargo, según ha desvelado Kike Calleja este miércoles en 'Vamos a ver', no es que la idea fuese de la tonadillera, sino que más bien el gesto de Kiko con Fran y Cayetano no le molestó y se habría limitado a decirle a su hijo que hiciera con las cabezas de toro "lo que quisiera".

"Si por ella fuera se hubieran quedado en Canotra porque nunca le gustaron esas cabezas. Isabel tiene fobia a dos cosas: los murciélagos y los toros. Las dejó ahí colgadas por respeto a Paquirri, pero a ella nunca le han gustado" ha comentado el colaborador.

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Además, también ha sacado a la luz la reconciliación de la cantante con otro miembro de su familia después de sus inesperados acercamientos a sus hijos Kiko e Isa, ya que después de dos años sin hablarse habría recuperado su relación con su cuñada Romina, mujer de su hermano Juan Pantoja, con la que ha pasado unos días en Gran Canaria a su regreso de su gira por América después de que la pareja se quedase al cuidado de sus perros durante su ausencia.