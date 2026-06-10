Cruz Sánchez de Lara, la novia de Pedro J. Ramírez: "Me ha costado muchísimo asumir que vivo con un genio"

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara han ejercido una vez más de anfitriones en la entrega de los Premios Maga de Magas de 'El Español', los considerados premios Pulitzer de España que en esta ocasión han reconocido a personalidades de la talla de Julia Navarro, Luz Gabás, Anna Caballé, Julia Otero, y María Senovilla.

A pesar de que en sus apariciones públicas siempre se mantiene en un discreto segundo plano al lado de su pareja, en esta ocasión Cruz ha tomado la palabra y, a corazón abierto, se ha sincerado sobre los duros momentos que vivió al inicio de su relación con el conocido periodista y, comparándose con la Reina Letizia -que también abandonó su profesión por amor- ha lanzado un apasionado alegato a favor de la gran labor que está haciendo la monarca tanto a nivel institucional como con la preparación de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Al ser preguntada por lo que significa vivir al lado de alguien como Pedro J., la abogada ha confesado que "me costó muchísimo al principio. Primero tuve que asumir la pérdida del anonimato, que para mí ha sido lo más duro de esta época de mi vida. Yo creo que lo he gestionado bien, vosotros me habéis ayudado mucho, yo no soy conocida y no... Pero bueno, esa pérdida del anonimato". "Y luego me ha costado muchísimo asumir que vives con un genio, porque vivir con un genio es entenderlo para lo maravilloso que es excepcional y para las otras cosas que no vive como el resto de las personas. Pero yo me doy cuenta de cuánto nos queremos, o sea, de que nos queremos" ha revelado.

Aunque como profesional del periodismo todos le conocemos, su mujer nos ha contado que a nivel personal "es un hombre fabuloso, yo qué os voy a decir, pero es un genio, es el hombre más exigente del mundo, pero la persona con la que es más exigente es con él mismo y después conmigo. Somos dos currantes y en este momento que viene, un momento que vienen curvas para el periodismo, vamos a sobrevivir y lo vamos a hacer muy bien, porque ahora hay que ponerse las pilas y a todos os toca adaptaros, a nosotros también".

"A mí Pedro me sorprende mucho, pero es que yo nunca vi a Pedro J, yo siempre vi a Pedro. Y ya llevamos 10 años juntos, una década, ya esto, ya 10 años juntos, pero es verdad que con todo eso, a mí no deja de sorprenderme, porque es mucho más moderno que nosotros. Pedro tiene una visión, entonces él llega a la IA, pues más IA que nadie, llega siempre más que nadie, y yo siempre digo, benditos 20 años de diferencia, porque yo no le puedo seguir el ritmo" ha reconocido con una gran sonrisa.

Hablando de periodismo, y sin ocultar que le encantaría que la Reina Letizia asistiese a los premios 'Maga de Magas' en alguna ocasión, Cruz ha destacado que ambas se parecen en algo: "Le pasó lo mismo que a mí. Yo cerré mi despacho por amor, y para mí fue como una amputación del brazo, o sea, como si me hubieran quitado un miembro de mi cuerpo. Al final, yo creo que cuando vemos a la Reina, hay que acordarse de los primeros años de la Reina. Ahora todo el mundo la adora, pero tuvo que renunciar a su profesión".

Mereció la pena, ya que como ha destacado, "se ha entregado y ha criado a las mejores, a la generación mejor preparada, las de Jefas de Estado, que lo están haciendo muy bien, porque si Leonor tuviera algún problema, si la Princesa tuviera algún problema, tenemos una Infanta con una educación extraordinaria. Y eso es un trabajo hecho por una periodista. Bueno, por una periodista y por el Rey, of course".