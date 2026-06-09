El exproductor de Saiko, sobre la falta de disciplina de muchos artistas: "Los niños de hoy en día quieren lo bueno de los dos mundos, la vida de artista y no tener responsabilidades"

Los productores desempeñan un papel fundamental en la industria de la música. Además de participar en la creación y desarrollo de las canciones, también se encargan de supervisar aspectos técnicos y artísticos de los proyectos. Esta figura es la mano derecha del artista, ayudándolo en la construcción de su sonido y en la planificación de su carrera.

En este contexto, Andrés Pérez, popularmente conocido por su nombre artístico La Mano de Oro, es productor musical, excolaborador de Saiko y una de las figuras clave en los primeros años de la carrera del cantante granadino. En una entrevista, ha reflexionado sobre la disciplina y la responsabilidad que, a su juicio, deben asumir los músicos que deciden profesionalizarse.

Ser artista no te exime de responsabilidades

Durante una entrevista en el pódcast 'El Hombre Descalzo' de Álvaro Fernández, el productor ha criticado la imagen que todavía existe sobre el proceso creativo de los artistas y su romantización: "Se cree que por ser arista la musa y la inspiración te viene a las cuatro de la mañana en el estudio con una botella de ron", ha afirmado.

La Mano de Oro sostiene que el éxito requiere constancia y sacrificio y que dedicarse a la música implica las mismas obligaciones que cualquier otra profesión. "Haces música porque te gusta, nadie te obliga. Si decides profesionalizarte y que esto sea tu fuente de ingresos, eso también conlleva una responsabilidad", explica.

Público decepcionado en un concierto. / DOMENECH CASTELLO / EFE

Es por eso que el productor ha lamentado que "los niños de hoy en día quieren lo bueno de los dos mundos. Quieren la vida de artista y no tener responsabilidades, y no se puede tener todo en esta vida". En este sentido, La Mano de Oro ha asegurado que disfrutar de las ventajas de la fama requiere asumir las exigencias que la acompañan.

"Tienes una cosa bien por hacer y no eres capaz de hacerla"

Por ejemplo, el productor ha explicado que "si estás en una gira te la tienes que preparar bien, no puedes dar un 'show' de mierda". "Te han pagado para verte", ha zanjado. Además, ha criticado a todos aquellos artistas que descuidan su rendimiento sobre el escenario y atribuyen sus errores a otras personas o factores externos: "La gente tiene mucho ego, pero no tiene amor propio. No te valoras para salir y cantar la canción que te falla el autotune. Tienes una cosa bien por hacer y no eres capaz de hacerla".

Noticias relacionadas

Estas declaraciones llegan un año después de la separación profesional entre La Mano de Oro y Saiko, una ruptura que generó numerosas especulaciones entre la comunidad de fans del cantante. Aunque inicialmente el productor atribuyó esta separación a diferencias de visión profesional, posteriormente se mostró más crítico con algunas actitudes presentes en la industria musical, hecho que dio pie a que muchos seguidores lo interpretaran como una crítica hacia Saiko.