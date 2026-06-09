FESesDESIGN: dos días para hablar de diseño, inspirarse y hacer algo bonito por Barcelona

El diseño también puede ser un planazo de fin de semana. Y si además reúne a algunos de los nombres más potentes del sector, activa el radar creativo de Barcelona y suma una donación para Arrels Fundació, la excusa ya es perfecta. Así se presenta la quinta edición de FESesDESIGN, el festival de diseño en Barcelona impulsado por ESDESIGN, que vuelve los días 12 y 13 de junio a la Antiga Fàbrica Estrella Damm.La quinta edición de la cita llega, además, con doble celebración: el festival gana músculo como punto de encuentro del sector creativo y ESDESIGN sopla las velas de su décimo aniversario. Una combinación redonda para reunir a estudiantes, profesionales, docentes y curiosos del diseño contemporáneo en un formato que mezcla 'workshops', conferencias, tours creativos, premios y 'networking' sin ponerse solemne.

En una Barcelona que respira creatividad por muchas esquinas, FESesDESIGN 2026 se consolida como una de esas citas donde conviene estar: por lo que se aprende, por la gente que se conoce y porque, esta vez, diseñar el plan también tiene lado solidario.

El año pasado, por ejemplo, el diseñador Dominnico y el dibujante Javi Royo encabezaronn el cartel.

Público, en una de las conferencias de FESesDESIGN, el año pasado. / FESesDESIGN

Diseño que se toca, se piensa y se comparte

El gran valor de FESesDESIGN 2026 está precisamente ahí: en juntar a referentes consolidados del diseño nacional con nuevas miradas, talento emergente y una comunidad cada vez más amplia. Durante dos jornadas, el festival desplegará 'workshops', conferencias, mesas redondas, tours creativos y espacios de 'networking' pensados para conectar el diseño con la vida real, los retos actuales y el mundo profesional.

El viernes 12 de junio será el día de remangarse. La programación estará centrada en experiencias prácticas, con actividades simultáneas que obligarán a elegir -ese pequeño drama de todo buen festival-. Entre las propuestas figuran The AI Design Challenge, con Jordi Blanch; Moda y Biomateriales, con Blanca Aizpurua; Visual Peace Lab, con Alejandro Magro y Oliver Montiel, de Bold; ARCOS Flagship Sprint, con Miguel Cánovas, de CULDESAC; y los City Tours Design, Brand & Trends, recorridos por estudios y espacios de referencia como Atipus, Mucho o Phantasia.

La agenda del viernes funciona como esos menús en los que apetece pedirlo todo, pero toca elegir: las actividades se celebran de forma simultánea y cada asistente podrá participar en una única experiencia, previa candidatura y validación por parte de un comité de expertos. El acceso al festival está vinculado a una donación voluntaria para Arrels Fundació, así que el plan viene con plus solidario incluido.

El acceso está vinculado a una donación voluntaria destinada a Arrels Fundació, entidad que trabaja desde hace casi cuatro décadas acompañando a personas sin hogar en Barcelona. / FESesDESIGN

La jornada terminará con Connecting Designers, un espacio para charlar, cruzar tarjetas -o perfiles de LinkedIn- y seguir ampliando la red creativa.

Con acento profesional

El sábado 13 de junio el festival cambia de ritmo y se centra en la inspiración, la reflexión y las ideas que vienen. La agenda de conferencias contará con nombres destacados del diseño, el branding, la ilustración, la creatividad visual y la innovación. Entre los ponentes estarán Bruno Sellés, cofundador y director creativo de Vasava; Javier Velilla, socio director de Comuniza y Brandemia; Albert Porta y Carlos Bermúdez, fundadores de Principi; Oliver Montiel, socio director creativo de Bold; Laura Alejo, ilustradora especializada en dirección de arte para motion y sistemas de identidad; y CUPRA, que aportará su visión sobre diseño, marca y nuevas formas de conectar con la cultura contemporánea.

Un festival con impacto social

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El festival tiene, además, un gancho que lo hace especialmente redondo: el acceso está vinculado a una donación voluntaria destinada a Arrels Fundació, entidad que trabaja desde hace casi cuatro décadas acompañando a personas sin hogar en Barcelona. Desde su creación, la fundación ha atendido a más de 20.000 personas y se ha convertido en una referencia social en la ciudad.