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Visita papal

Antonio Banderas sobre el papa: "Se fija mucho en la profundidad de las cosas y no en lo superficial, y eso es importante para la Iglesia actual"

El actor destaca la mezcla de humildad y sabiduría del pontífice, así como su cercanía y precisión en las opiniones expresadas.

El actor Antonio Banderas participa en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', junto al Papa León XIV, en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid.

El actor Antonio Banderas participa en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', junto al Papa León XIV, en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid. / EUROPA PRESS REPORTAJES / Europa Press

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EFE

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El actor malagueño Antonio Banderas ha asegurado, tras su encuentro del domingo en Madrid con el papa León XIV, que ha descubierto a "un hombre que transpira una mezcla de humildad y sabiduría, es muy certero en sus opiniones y, además, muy cercano".

"Lo que más me ha interesado de él ha sido su contenido, las cosas que ha dicho y cómo las ha dicho", ha afirmado este martes a los periodistas Banderas, que ha recibido en el Teatro del Soho de Málaga a la actriz estadounidense Patti LuPone.

"Estudiándolo un poco al prepararme mi discurso, me ha hecho reflexionar mucho sobre mí mismo para tratar de decirle cosas que suponía que le iban a interesar, y eso es lo que me expresó cuando me acerqué en un momento determinado", ha añadido el actor.

Según Banderas, León XIV le "felicitó" por sus palabras y también felicitó a su grupo del musical 'Godspell'. "Se fija mucho en la profundidad de las cosas y no en lo superficial, y eso es muy importante para la Iglesia actual".

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Al preguntársele si con sus palabras podría conseguir que el papa visitara la Semana Santa de Málaga, el actor ha respondido: "No tengo ese poder, lo tiene la Semana Santa".

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