Visita papal
Antonio Banderas sobre el papa: "Se fija mucho en la profundidad de las cosas y no en lo superficial, y eso es importante para la Iglesia actual"
El actor destaca la mezcla de humildad y sabiduría del pontífice, así como su cercanía y precisión en las opiniones expresadas.
El actor malagueño Antonio Banderas ha asegurado, tras su encuentro del domingo en Madrid con el papa León XIV, que ha descubierto a "un hombre que transpira una mezcla de humildad y sabiduría, es muy certero en sus opiniones y, además, muy cercano".
"Lo que más me ha interesado de él ha sido su contenido, las cosas que ha dicho y cómo las ha dicho", ha afirmado este martes a los periodistas Banderas, que ha recibido en el Teatro del Soho de Málaga a la actriz estadounidense Patti LuPone.
"Estudiándolo un poco al prepararme mi discurso, me ha hecho reflexionar mucho sobre mí mismo para tratar de decirle cosas que suponía que le iban a interesar, y eso es lo que me expresó cuando me acerqué en un momento determinado", ha añadido el actor.
Según Banderas, León XIV le "felicitó" por sus palabras y también felicitó a su grupo del musical 'Godspell'. "Se fija mucho en la profundidad de las cosas y no en lo superficial, y eso es muy importante para la Iglesia actual".
Al preguntársele si con sus palabras podría conseguir que el papa visitara la Semana Santa de Málaga, el actor ha respondido: "No tengo ese poder, lo tiene la Semana Santa".
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
- Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
- Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
- Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”