Pep Guardiola hace una parada en el Primavera Sound con su hija antes de regresar a La Salle de Manresa

No podían perdérselo. La víspera de la inauguración de la segunda Cruyff Court de Manresa fue intensa para Pep Guardiola. El santpedorense, que este sábado por la mañana se ha convertido en el gran protagonista del acto celebrado en La Salle, asistió el viernes por la noche al concierto de The Cure en el Primavera Sound. Y no lo hizo solo. Guardiola disfrutó de la velada acompañado de su hija, Maria Guardiola, tal y como ella misma mostró en sus redes sociales con una imagen de la noche.

Pep Guardiola no pasó desapercibido este viernes en el Primavera Sound. Las cámaras del festival lo captaron entre el público y, posteriormente, él mismo compartió en sus redes una publicación de la organización en la que se le daba la bienvenida. El exentrenador santpedorense del Manchester City no quería perderse el concierto de The Cure, que regresaba a los escenarios tras su última gira en 2023.

Padre e hija vivieron juntos uno de los conciertos más esperados del festival, compartiendo una experiencia que quedará para el recuerdo. La influencer inmortalizó el momento con una fotografía que más tarde publicó para sus seguidores, dejando constancia de una noche especial antes de que Guardiola volviera a ser el centro de todas las miradas en Manresa.

Pep Guardiola junto a su hija Maria en el concierto de The Cure en el Primavera Sound. / @maria.guardiola

La visita a Manresa

Pocas horas después, el técnico no faltó a su compromiso con la capital del Bages. Guardiola inauguró esta mañana la segunda Cruyff Court de Manresa. Después de la que lleva el nombre de Manel Estiarte en la plaza Milcentenari, estrenó la que llevará su propio nombre en La Salle, la escuela a la que asistió entre los 5 y los 12 años. El entrenador incluso se calzó las botas y jugó un partido con algunos jóvenes que lo esperaban entusiasmados.

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Han sido, sin duda, unas últimas 24 horas muy intensas para Guardiola: de disfrutar del concierto de The Cure en el Primavera Sound a convertirse en el gran protagonista de la inauguración de la nueva Cruyff Court de Manresa. Una jornada que, además, ha dejado algunas pistas sobre su futuro más inmediato, uno de los temas que más interés despiertan tras su etapa en el Manchester City.