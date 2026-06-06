Nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce podrían celebrar su boda en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, según han confirmados fuentes cercanas a la pareja al medio estadounidense 'Page Six'. De acuerdo con estas informaciones, Swift y Kelce habrían elegido el famoso recinto neoyorquino para contraer matrimonio durante el fin de semana del 4 de julio, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Las fuentes citadas aseguran que la privacidad habría sido uno de los factores determinantes en la elección del lugar. El plan contemplaría trasladar a los invitados en autobuses con cristales oscurecidos y aprovechar las múltiples entradas y los avanzados sistemas de seguridad del recinto para garantizar la discreción del evento.

El Madison Square Garden es conocido principalmente por albergar partidos de los New York Knicks y los New York Rangers, además de conciertos y grandes espectáculos. La especulación ha aumentado ya que el recinto no tiene eventos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio, fechas que coinciden con el supuesto calendario de la boda.

La lista de invitados es de entre 150 y 200 personas, que incluye a familiares, amigos y músicos, entre éstos las estrellas del mundo del espectáculo Selena Gomez, Zoë Kravitz y Gigi Hadid, así como del deporte como Patrick Mahomes y Andy Reid, entrenador de los Kansas City, con el que juega Kelce, entre otros, de acuerdo con el New York Post.

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Por el momento, ni los representantes de Taylor Swift ni los de Travis Kelce han confirmado oficialmente la celebración de la boda ni el lugar donde tendría lugar. Tampoco el Madison Square Garden ha realizado declaraciones al respecto.