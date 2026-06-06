Muere a los 45 años el expeleador de la UFC Jay Silva, conocido como 'La araña asesina'

El gran luchador de artes marciales mixtas Jay Silva ha fallecido tras una carrera de casi 20 años luchando en algunas de las organizaciones más importantes de este deporte. Ahora es recordado como un excelente atleta por la gran huella que ha dejado, además de por su apodo 'The Spyda Killa' (la araña asesina).

En 2009, apenas hacía un año de su primer combate como luchador profesional, pero cuando en ese momento le preguntaron cómo le gustaría ser recordado al terminar su carrera en el mundo del boxeo, Jay Silva respondió "Quiero ser recordado como el mejor luchador que el mundo haya visto jamás. Quiero que la gente me recuerde como 'una bestia'", recoge el periódico británico 'Daily Mail'.

"Transmitía la profesionalidad de un verdadero atleta"

Jay Silva nació en Luanda (Angola) y recién cumplidos los 45 años (el 25 de mayo) falleció el pasado 31 de mayo por causas que se desconocen.

La noticia la publicó Fame, la mayor federación de Europa de MMA y boxeó a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram destacando su personalidad y lo querido que era en este deporte: "Jay siempre transmitía alegría, emociones positivas y la profesionalidad de un verdadero atleta en sus actuaciones. ¡Siempre formará parte de la historia de nuestra federación!".

Además, han querido mostrar su apoyo al entorno de Silva: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, familiares y amigos. Que descanse en paz."

Precisamente, en la promotora polaca Fame realizó sus últimas apariciones como luchador, el pasado mes de enero y, aunque perdió, cerró casi dos décadas de dedicación a las artes marciales mixtas en diferentes escenarios del mundo.

Casi 20 años de trayectoria

La trayectoria de la estrella de MMA tuvo lugar principalmente en California (Estados Unidos), y empezó en 2008 como luchador profesional en promotoras como 'Ring of Combat', 'Spar Star Promotions'. En sus primeras peleas consiguió un récord de cinco victorias y solo una derrota, lo que suele llamar la atención, porque demuestra que el atleta ha logrado victorias consistentes frente a oponentes de nivel similar o superior con tan solo 6 peleas profesionales.

La racha de victorias terminó en 2009, cuando compitió dos veces en la 'Ultimate Fighting Championship', conocida por sus siglas UFC es la liga de promoción de MMA más grande e importante del mundo, donde se reúnen los mejores atletas de combate.

Jay Silva fue apodado 'La araña asesina' en 2012 tras vencer a Kendall Grove, a quien llamaban 'La araña' en la competición Superior Cage Combat.

Uno de los combates más destacados de su carrera fue en 2017 en la 'Konfrontacja Sztuk Walki' (Confrontación de Artes Marciales) cuando perdió contra Mariusz Pudzianowski, el cinco veces ganador del título de hombre más fuerte del mundo, siendo la última en 2008.