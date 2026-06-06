Salud
El emotivo mensaje de Carme Chaparro sobre su delicado momento de salud: "Elijo sonreír. Porque sigo viva"
La periodista, que mantiene una actitud positiva, se está tratando de una enfermedad complicada
¿Qué es el síndrome de Ménière, la enfermedad que padece Carme Chaparro? Síntomas y tratamiento
Carme Chaparro: "Estoy deseando volver a la tele, pero ahora estoy centrada en mi recuperación"
Desde hace unos años, la periodista y escritora Carme Chaparro ha estado pasando por una enfermedad que la ha obligado a retirarse de los platós de televisión por recomendación médica. Ahora, ha publicado un mensaje optimista y conmovedor sobre su estado de salud.
Historial médico delicado
Tras padecer el síndrome de Ménière (un trastorno crónico del oído interno que afecta el equilibrio y la audición), haber necesitado ayuda de psicólogos y psiquiatras y haber revelado todo el sufrimiento que le supuso la pérdida de su padre, asegura que todavía le queda luchar por recuperarse de su actual enfermedad.
Sin embargo, en sus redes sociales comenta que está afrontando la situación de forma más esperanzadora y que empieza "a estar lista para volver a conversar".
Carme Chaparro se está tratando de una enfermedad complicada, que por el momento ha preferido no revelar públicamente, pero que le ha obligado a pasar por el quirófano.
A través de sus publicaciones, ha dejado entrever que ha estado sometida a tratamiento médico. Pero, a pesar de la complicada situación, no deja de tener una actitud positiva que sus seguidores no dudan en resaltar.
Llevaba tres meses sin publicar nada, un post en el que tuvo que aclarar que no tiene cáncer -ya que en la imagen que acompañaba el texto salía con un pañuelo que le cubría la cabeza-, pero sí que "le falta mucho pelo", por lo que se tiene que proteger la cabeza.
Emotivo mensaje sobre su estado de salud
Sin embargo, ante su delicado momento personal, Chaparro ha decidido presentar una actitud alentadora: ha mostrado en su Instagram una foto suya sonriendo, porque para ella "sonreír es un superpoder".
En el mensaje añade que "la felicidad está en los detalles y hoy [por el pasado día 31], para vosotros, elijo sonreír. Porque sigo viva y porque tengo a gente maravillosa cogiéndome de la mano en este camino que empezó ya hace unos años".
La periodista concluye haciendo referencia a lo que ella da importancia, que es "la vida. La gente que te rodea. Mira a tu alrededor. Y elige bien."
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