Dua Lipa paga 5.000 libras a residentes de Palermo tras varias protestas vecinales por la celebración de su boda

La celebración de la boda de la cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner ha generado controversia en Palermo, donde varios residentes y comerciantes han mostrado su malestar por las restricciones impuestas durante el evento. Según el periódico británico 'Daliy Mail', la artista ha pagado 5.000 libras a residentes de la ciudad tras su descontento por el enlace matrimonial. La artista se casará este sábado con Turner en una celebración que durará tres días en Italia y que comenzó con una exclusiva fiesta de cócteles en el histórico Palazzo Valguarnera Gangi. Como parte de las medidas de seguridad, dos plazas emblemáticas del centro histórico, la Piazza Croce dei Vespri y la Piazza Sant’Anna, han sido parcialmente cerradas al público.

El descontento de algunos vecinos se ha hecho visible a través de varios grafitis aparecidos en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos destaca uno con el mensaje "Palermo no está en alquiler", pintado cerca de una de las zonas afectadas por las restricciones. Según medios británicos, la artista ha pagado unas 5.000 libras para compensar a residentes que viven en apartamentos con vistas a las áreas reservadas para aparcamientos y accesos relacionados con la boda.

Más de 50 guardaespaldas procedentes de Roma y Londres han sido desplegados para proteger a los invitados, mientras que se han instalado vallas de seguridad, retirado papeleras y establecido zonas temporales de exclusión para drones alrededor de los principales escenarios del evento. Los cierres también han afectado a algunos negocios locales. Comerciantes de la zona han expresado su preocupación por la pérdida de clientes durante uno de los fines de semana más activos del año para la hostelería de Palermo. Además, espacios culturales como la Galleria Moderna han cerrado anticipadamente para acoger parte de las celebraciones privadas y fue alquilada por 10.000 libras.

En una entrevista con el periódico local 'La Repubblica', el alcalde de Palermo, Roberto Lagalla, expresó su satisfacción porque la pareja hubiera elegido la ciudad para celebrar su boda: "El hecho de que una artista de talla mundial como Dua Lipa haya elegido Palermo para celebrar su boda, apenas un año después de su visita anterior, confirma el atractivo internacional que tiene hoy nuestra ciudad".

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Dua Lipa y Callum Turner llegaron a Sicilia el pasado jueves y se alojan en el exclusivo hotel Villa Igiea, donde, según diversas informaciones, habrían reservado una planta completa de suites con vistas al mar Tirreno. Allí empezaron las celebraciones el jueves por la noche con una fiesta de cócteles al aire libre. La celebración culminará este fin de semana con varios eventos privados en diferentes enclaves históricos de la región. Entre los rumores que rodean la ceremonia figura una posible actuación del músico Elton John durante una de las recepciones programadas. El coste total de la boda se estima en torno a 1,5 millones de euros.