La Casita de Bad Bunny se llena de okupas

Por fin llegan los feos La Casita de Bad Bunny nunca ha sido un chamizo. Desde que se hizo icónica, en la actuación del descanso de la última Super Bowl, este espacio VIP de los conciertos del cantante puertorriqueño había servido como cobijo de ricos y famosos. Cardi B, Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko bailaron dentro de la Casita el día de la final de la temporada de fútbol americano. En los primeros conciertos de Bad Bunny en España, el espacio se confirmó como inasequible para todo aquel que no fuera alguien, y además parecía cada vez más acotado a chicas que, además de famosas, fueran jóvenes y guapas. La situación generó tantos comentarios en las redes sociales (sobre todo después de que trascendieran unas imágenes en las que se adivinaba un proceso de selección para la Casita similar al de muchas discotecas) que, en el concierto del miércoles en Madrid, cambiaron las directrices y el espacio se abrió a cuerpos no tan perfectos. Lo cual, para algunos tuiteros, presentaba también problemas. "Pues qué quieres que te diga, a mí me eligen para subir después de la que se ha montado, y se va a subir su prima. Porque ahora, la mirada con la que busca a otras personas es otra, y tampoco es buena si pensamos un poquito", lo resumía @Quikfeet0. Y, más claramente, remachaba @solbusmar: "Imagínate que estás súper feliz porque te eligen para ir a la Casita y abres Twitter y está la gente diciendo: por fin han empezado a seleccionar feos". Entre polémicas y contradicciones –la palabra de la semana, porque un ídolo de las feministas tuvo comportamientos no muy asimilables a lo que podría esperarse de él–, unos celebraban la rectificación y otros lamentaban que a Bad Bunny se le hubiera llenado la Casita de okupas, en el sentido de que era gente que él no había invitado en primera instancia.

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal sigue desde La Casita el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona. / Alejandro García / EFE

Subasta de galácticos Pocas cosas más divertidas que una campaña electoral en un club grande cuando se convierte en una subasta. Desde que Florentino Pérez anunció que los socios del Real Madrid pasarán este domingo por las urnas, y sobre todo desde que se supo que esta vez tendrá un rival, no han parado los anuncios asombrosos. Si Enrique Riquelme comunicaba que tenía un acuerdo con Erling Haaland en 'El Hormiguero', Pérez pagaba el primer spot publicitario tras el programa para emitir un vídeo en el que José Mourinho aceptaba ser el entrenador del equipo blanco la próxima temporada; si al día siguiente el entorno del delantero noruego desmentía rotundamente su fichaje –aunque Riquelme argumentaba que ese movimiento "forma parte del juego"–, también corría el rumor en las redes de que el vídeo de Mourinho estaba hecho con IA, pero después se confirmaba que existe un acuerdo para que entrene al Madrid si Pérez gana las elecciones. El último golpe del actual presidente llegó el jueves por la noche, cuando, en un escenario tan inopinado como el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez anunció: "El martes voy a hacer una oferta muy importante a un club de la Champions League por un gran jugador Sería el fichaje más caro en la historia del Real Madrid: 150 millones de euros". Cuántas elucubraciones han surgido de esa frase. "Ahora en serio. ¿Hay algún jugador en el mundo que valga realmente 150 millones? Me salen cinco y dos están en el Real Madrid ya", escribía en X @CdCiudadDZamora. "Lamine, imposible. Haaland, negado. Pedri, imposible. Olise, negado. Joao Neves, Kvaratskhelia, Vitinha... Los únicos cerca de 150 millones y posibles candidatos", repasaba @pepemi5. Pero también había quien recordaba que los millones no garantizan títulos, como @GuidoChavez14: "Sigue creyendo que con dinero gana Champions... En la época de los galácticos nunca pudieron ganar la Champions".

Florentino Pérez, en 'Horizonte' / Cuatro

Marjane Satrapi muere de tristeza Siempre hay que intentar caminar, salir adelante, porque hay motivos y también porque como dice el refrán en este mundo redondo quien no sabe nadar se va al fondo. Pero algunas veces cuesta más que otras, y noticias como la muerte de Marjane Satrapi, autora de la famosa novela gráfica 'Persépolis' y cineasta, no ayudan a encarar la vida con optimismo. Máxime cuando en el comunicado enviado por la familia a los medios franceses se especifica que la causa del traspaso a los 56 años de Satrapi, "poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", fue la "tristeza". Las reacciones en las redes sociales pusieron el acento en su importancia como intelectual libre y como valedora de las mujeres. "Marjane Satrapi, la autora iraní-francesa de 'Persépolis', deja tras de sí un legado cultural, artístico y moral importante. Sobre todo, ha sido una voz importante en la defensa de los derechos de las mujeres y de una visión feminista de los derechos humanos. Siempre se mantuvo en solidaridad con el pueblo de Irán y contribuyó a amplificar el mensaje del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' en el escenario global", escribió en X @casals_neus. Otros usuarios también subrayaron los ataques de los que fue víctima en los últimos tiempos, que le achacaban una visión de las cosas excesivamente occidental. Pero sobre todo había mucha conmoción por el hecho de que no haya podido superar el impacto del fallecimiento de Mattias Ripa. "‘He perdido al amor de mi vida’, dijo Marjane Satrapi al morir su marido, Mattias Ripa. Dicen que ha muerto de tristeza. ¿Se puede morir de tristeza? No lo sé. Debe de haber un amor que sea como llegar a un sitio. Quizá después no merezca la pena regresar", reflexionaba en X @juanortizirache.