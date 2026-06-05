Rigoberta Bandini anuncia su embarazo en mitad de un concierto

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La artista Rigoberta Bandini durante su concierto en las Noches del Botánico en Madrid.

La artista Rigoberta Bandini durante su concierto en las Noches del Botánico en Madrid. / Ricardo Rubio / Europa Press

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Paula Ribó, popularmente conocida por su nombre artístico Rigoberta Bandini, ha dado este jueves el primero de los tres conciertos de su gira 'Summer Tour 2026' en Madrid, a donde la cantante ha vuelto para actuar los días 4, 5 y 6 de junio, en el festival Noches de Botánico.

Lo que el público no se esperaba era que canciones como 'Ay mamá' sonarían con más fuerza y emoción que nunca. Y es que Bandini, tras interpretar 'Canciones de amor a ti', ha anunciado que espera su segundo hijo.

"Decidme que estoy guapa"

Sobre el escenario, la cantante ha desvelado la noticia: "Ha venido un momento del show en el que no sabía si lo iba a decir o no, pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show", ha explicado mientras se acariciaba la barriga.

En medio de aplausos y de la ovación del público, la cantante ha admitido que "es muy difícil no explicároslo, sobre todo en un concierto tan especial y tan cercano". A esto, ha añadido: "Siento que sois un poco mi familia madrileña, y porque me ahogo".

Tras dejar a sus fans boquiabiertos, Bandini ha proseguido con el resto de su espectáculo: "Dicho esto, ahora más que nunca decidme que estoy guapa, que lo hago bien...", decía haciendo referencia a la siguiente canción de su 'set list', 'Kaiman'.

Cantante y actriz

Paula Ribó y su pareja Esteban Navarro consolidan su relación de siete años ampliando la familia. En el año 2020 tuvieron a su primer hijo, Nico, y en 2023 se casaron.

Rigoberta Bandini saltó a la fama al publicar varias de sus primeras canciones en YouTube y Spotify. Sin embargo, no fue hasta la primera edición del Benidorm Fest, en 2021, cuando adquirió un mayor reconocimiento. De hecho, la cantante optaba a representar a España en el festival de Eurovisión 2022 con, precisamente, la canción 'Ay mamá'. Finalmente, terminó clasificada en el segundo puesto.

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Bandini fue también ganadora de un Premio Goya, en 2024, dentro de la categoría de Mejor canción original, con el tema 'Yo solo quiero amor' de la película 'Te estoy amando locamente'. Además de ser cantante, Paula Ribó también ha actuado en algunas películas y series de televisión como 'Cites' o 'Quién eres', y ha sido actriz de doblaje en numerosas películas como 'Harry Potter', 'Frozen', 'Trolls', 'El viaje de Chihiro', 'Zootrópolis', 'Brave', 'Los Increíbles' o 'Lilo y Stitch'.

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