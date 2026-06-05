La enigmática relación de Mónica Naranjo y Laín García Calvo

En tiempos de la puñetera 'Casita' de Bud Bunny, donde mujeres, hombres y viceversa se exhiben en un escaparate de lo más particular, también sobreviven especies en peligro de extinción. Personas como Mónica Naranjo son capaces de ocultar su vida amorosa con una eficacia que ni los servicios de inteligencia. Ella ha optado por el noble arte del escondite, uno de tal calibre que hoy sabemos más sobre Ramón, el perro de Mónica, que de su estado civil.

La cantante se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo sencillo, ‘Puzzles’, y de su gira para celebrar sus 30 años en la música. La canción, por cierto, habla de relaciones dañinas. No sabemos si la escribió pensando en alguien en particular, pero mientras promocionaba su nueva canción, Mónica ha dejado caer en diferentes conversaciones, fuera de cámara, que no está casada, que vive sola y que es una mujer soltera. Una afirmación que choca frontalmente con la información publicada, en octubre de 2024, que aseguraba que había casado en secreto con Laín García Calvo. Ni entonces ni después, ninguno confirmó ni desmintió la noticia. Es más, en todo este tiempo, sólo han aparecido juntos en una imagen captada en el aeropuerto de Madrid en diciembre del mismo año.

Laín no es un desconocido. Es exnadador, escritor y uno de los coaches más populares de nuestro país. Su nombre siempre va unido a la polémica y cuando se le relacionó con Mónica, se generó gran controversia a su alrededor. Las Mamarazzis hemos hablado con Laín, pero ha evitado manifestarse sobre el tipo de vínculo que mantienen. Tampoco Mónica ni su equipo han querido respondernos sobre su relación.

Lo curioso es que sabemos más de algunas rutinas domésticas de Mónica que de su supuesto matrimonio. Sabemos que le gusta dormir la siesta con su perro Ramón y que, a veces, lo hace en la cama del propio animal, al que adora. Sabemos también que su actual representante, Bárbara Cortizas, pasó de ser fan de Mónica a convertirse en amiga, confidente y asistente. Sabemos también que ambas comparten el día a día laboral y también mismo techo, ya que Bárbara duerme en el dormitorio contiguo al de Mónica, en la espectacular residencia que posee la artista en Sant Andreu de Llavaneres. Sabemos que la ruptura profesional con su anterior representante, Iñigo Pérez Tabernero -hoy vinculado a la gestión de la carrera de Ilia Topuria-, y su empresa Señor Mono, acabó como el rosario de la aurora, entre otras cosas, por discrepancias económicas y debido al empeño de Íñigo en explotar la faceta televisiva de Mónica más que la de cantante. Sabemos todo eso, que no es poco, pero no sabemos si la Naranjo está casada, soltera o divorciada de Laín García.

Y eso que algunas pistas empresariales nos invitan a pensar que su relación sigue muy viva, ya que ambos comparten cuatro sociedades y figuran como administradores solidarios. Entre ellas destaca Agapersons, un proyecto inmobiliario en el que habrían invertido un millón de euros. La última de esas empresas, Viviendas en Rentabilidad en Madrid SL, se constituyó el 28 de febrero de 2025.

Por eso resulta inevitable preguntarse si estamos ante una ruptura, un matrimonio secreto o, simplemente, ante la versión más extrema del derecho a la intimidad. Con Mónica Naranjo nunca se sabe.