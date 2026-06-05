Estado de salud de Bruce Willis: esta es la última actualización de su mujer, Emma Heming

El mundo del cine y millones de fans observan cómo avanza la enfermedad que llevó al actor Bruce Willis a retirarse en 2022, tras ser diagnosticado con afasia (trastorno del lenguaje) y, posteriormente, con demencia frontotemporal (DFT).

Esta enfermedad afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, las áreas responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Para quien interpretó a John McClane en la saga 'Jungla de cristal', esto se ha traducido en la pérdida casi total de sus capacidades comunicativas.

"Estamos haciendo lo que podemos"

De esta forma, ya han pasado cuatro años desde que Willis, de 71 años, fue diagnosticado, y su familia no para de luchar desde entonces. Emma Heming, la mujer del actor, ha sido la principal cuidadora y apoyo para el intérprete, junto con sus hijas.

El pasado miércoles 27 de mayo, la modelo concedió una entrevista al programa estadounidense 'Today', donde explicó en qué estado se encuentra su marido y cómo lo están llevando en casa: "Nos va bien. Mi marido se siente apoyado y querido, y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias", admitió.

Tras estas declaraciones, la mujer de Willis habló sobre lo importante que es "cuidarnos a nosotros mismos y, si no nos cuidamos, ¿cómo podemos cuidar de las personas que amamos en nuestras vidas?". Estas circunstancias han enseñado a Heming que "es importante dar prioridad a nuestra salud mental", y aseguró que "una de cada cinco mujeres tendrá Alzheimer, frente a uno de cada diez hombres".

El Fondo de Emma y Bruce

Y es que la modelo cuenta con dos fundaciones, ambas destinadas a dar apoyo a esas personas que padecen enfermedades como la de su marido y a promover el bienestar del órgano afectado.

El pasado mes de marzo, Heming anunció la creación del 'Fondo de Emma y Bruce Willis para la Investigación de la Demencia y el Apoyo a los Cuidadores'. "La experiencia de nuestra familia con la demencia frontotemporal me ha abierto los ojos a lo que tantas familias experimentan cuando un ser querido vive con esta enfermedad", contó la mujer de Willis a través de sus redes sociales.

Este fondo otorga subvenciones y apoya a un ecosistema de beneficiarios que trabajan en la sensibilización sobre la DFT, en investigaciones para lograr avances científicos sobre esta enfermedad y también proporciona recursos a los cuidadores.

Cuidar la salud del cerebro

Además, en 2023, Heming también fundó, junto con Helen Christoni, 'Make Time Wellness', una marca de suplementos vitamínicos para el bienestar del cerebro de las mujeres.

Todo empezó cuando la modelo experimentó "una niebla mental tremenda" y acudió a un médico que la introdujo en el concepto de la salud cerebral y el estilo de vida necesario para cuidar este órgano. "Gracias a este estilo de vida y a un puñado de vitaminas, la niebla empezó a disiparse. Así se me ocurrió la idea de que quería poner todo esto en una bebida o unas gominolas, y eso es lo que hicimos", explicó Heming.

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Con todo esto, Emma Heming dedica buena parte de su tiempo a velar por el bienestar de uno de los órganos más importantes de nuestro organismo.