Los talentos de la escena local se citan al caer el sol en Aperol Island of Joy, el 'spot' más instagrameable del Primavera Sound

En verdad no llega a ser una isla, porque una pasarela la une a los tablones de madera de la zona de baños del Parc del Fòrum. Pero Aperol Island of Joy sí que puede decir que tiene las mejores coordenadas para disfrutar de las mejores vistas al caer sol. La luz naranja de la puesta de sol se funde con el naranja corporativo de la barra, el escenario y el mobiliario del pequeño islote donde llegan grupos de amigos para bajar las revoluciones y hacer un 'break' entre concierto y concierto de cabezas de cartel del Primavera Sound.

Aquí también se paladea música en directo, pero en pequeño formato, y con los músicos a solo unos centímetros. Este año, además, con dos sesiones de podcast en vivo (viernes y sábado). Es un rollo más 'keep calm', un buen rato de charla, risas y selfis tostados por la Golden Hour (aunque este jueves, el día de la apertura del festival, las cámaras buscaban otra luz, también muy favorecedora, la de las nubes previas al chaparrón de la noche y por el que se suspendieron las actuaciones de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal).

Samantha Hudson (derecha) y María Barrier (BOMBIFICADAS), muertas de risa en el escenrio de la 'isla bonita' de Aperol, en el Fòrum. / JORDI OTIX

Más postal mediterránea

La gracia de la Island of Joy de Aperol está precisamente ahí: en que no funciona como un escenario más, sino como una actitud. Una pequeña república del tardeo dentro del macrofestival. Un sitio donde el Primavera se escucha de cerca, se comenta con una copa en la mano y se vive con esa sociabilidad espontánea de los planes que empiezan con un "vamos un momento" y acaban alargando la tarde. Entre las seis y las diezh, la isla activa su propio horario emocional: cuando todavía hay sol, cuando el césped invita a quedarse y cuando el Fòrum parece menos cemento y más postal mediterránea.

Ambiente en Aperol Island of Joy, este sábado, en el Parc del Fòrum. / JORDI OTIX

Bermudas, zapatillas Salomon, gafas de sol y el complemento del triunfo de esta edición, el pañuelo en la cabeza anudado al estilo pirata.

Momento de la actuación de Gara Durán, en Aperol Island of Joy x Primavera Sound, este jueves, en el Parc del Fòrum. / EPC

El jueves, la primera jornada, comenzó MOURN, guitarras rugosas y pulso alternativo para abrir la tarde sin pedir permiso; después, Gara Durán, la compositora madrileña conocida por citar a Rubén Darío e inspirarse en uno de sus poemas, 'A Margarita Debayle', para su canción más popular, 'Malaquita', puso a todo el público a cantar, también a los de la cola que esperaban para entrar en la isla. Vieron luego la siguiente actuación, la de dani dicostas (con d minúscula) la viguesa revelación del pop más aterciopelado.

En el mismo espacio de conciertos y copeteo se puede adquirir el 'merch' exclusivo de la famosa marca de 'spritz'. / JORDI OTIX

Samantha Hudson y María Barrier

El viernes, la isla cambia el 'mood' con BOMBIFICADAS, el podcast de Samantha Hudson y María Barrier, que aterriza en formato 'talk' con humor afilado, mirada política y cultura pop sin filtro.

La cantante y su mejor amiga han movido la charla sin cortapisas habitual de su salón al escenario del Primavera Sound. Y no han parado de reír, y hacer reír con sus anécdotas. Como es habitual la charla ha derivado por los derroteros de la improvisación pura, hablando de que "ser rubia es la esclavitud" y confesiones de diva del tipo "una vez le hice un dibujo con carboncillo a Amaral". Lo perla ha sido el momento concierto Juan Magán. Hudson ha contado sin pelos en la lengua que una vez fue uno de sus conciertos por la 'face', "sin entrada". "Vi a un grupo de niñas de la ESO que ganaron unas entradas por sorteo en Insta, y yo fingí que era una niña de 15 años con gigantismo [risas], y entré. Pero luego vomité y me echaron [más risas].

Tras la charla sin flitros, lego es el turno de OUINETA, que trae pop descarado, coreografías y una estética brillante; de Paco Te Quiero, con indie pop de guitarras suaves y nostalgia luminosa; y de dharmacide, para los que prefiren un atardecer más eléctrico.

El sábado, la programación vuelve a arrancar hablando: Amiga Date Cuenta, el magazine de antropología pop con Noelia Ramírez y Begoña Gómez. Después llegan Perfecto Miserable, con ritmos rápidos, guitarras distorsionadas y ecos noventeros; CORTE!, con pop guitarrero, ironía y un sentido del humor ácido; y SVSTO, que cierra con su pop eléctrico y melodías pegadizas.

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Además de la música, el reclamo isleño tiene algo de club efímero y algo de postal para subir al 'feed': barra de Aperol Spritz, decorado naranja, césped, vistas al mar industrial del Fòrum, 'merchandising' exclusivo (bolsos, totes, gorras, gorros y abanicos.