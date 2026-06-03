Los pasos de Leo Messi para su vuelta a Barcelona: todo preparado para el regreso

Leo Messi, a sus 38 años, afronta este verano su último Mundial con la tranquilidad de haber levantado al fin el ansiado trofeo en Catar. Y el argentino, pese a tener contrato con el Inter de Miami hasta 2028, ya lleva tiempo preparando su nueva vida en Barcelona, donde tiene muy claro que quiere establecerse una vez retirado del fútbol.

Son varios los pasos que ha formalizado ya para estructurar su futuro y el de su familia, ligado a Catalunya y a Castelldefels. En abril, EL PERIÓDICO tuvo acceso al proyecto de urbanización de Leo Messi que ha aprobado el municipio del Baix Llobregat. El astro argentino proyecta construir tres viviendas a nombre de sus hijos en el exclusivo barrio de Bellamar.

Tres casas para sus hijos

Los tres hijos del argentino, Thiago, de 13 años, Mateo, de 11, y Ciro, de 8, constan como promotores del proyecto (también el Ayuntamiento de Castelldefels en su papel de administrador local), con un presupuesto total de más 600.000 euros, que asumirían los interesados.

Torres Grané Arquitectes, con Jordi Grané al frente, ha elaborado el plan de obras, que tiene previsto dividir una parcela preexistente, de unos 8.000 metros cuadrados y con 216 metros cuadrados de superficie construida (divididos en una vivienda, un almacén y un aparcamiento), en tres diferentes para que pasen a ser "solares edificables". De esta manera, el astro argentino proyecta la construcción posterior de tres viviendas en las parcelas resultantes, presumiblemente para sus hijos en un futuro.

UE Cornellà

Otra de las importantes patas sobre las que se articulará la vida de Leo Messi en Catalunya es la UE Cornellà, equipo que milita en la Tercera RFEF y que el argentino adquirió en abril con la intención de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El equipo del Baix Llobregat, cuyo estadio colinda con el RCDE Stadium del Espanyol, tiene una de las canteras más grandes y potentes del futbol catalán.

Esta es, sin duda, la gran inversión estratégica de Leo Messi. Un movimiento que ha sacudido el mundo del fútbol y que ha sorprendido e ilusionado a todos los integrantes y aficionados del humilde club. "El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", rezaba el texto difundido. Conseguir escalar el proyecto hacia el fútbol profesional será la misión de Messi en su regreso a Catalunya.

Homenaje en Castelldefels

En septiembre ya se podrá ver a Leo Messi por Castelldefels. Y no lo hará solo. Acompañado de otra leyenda, el brasileño Ronaldinho, ambos inaugurarán la escultura 'Gloria' del artista Lorenzo Quinn, que representa el primer gol de Messi como azulgrana, que celebró subiéndose a la espalda del brasileño.

La escultura estará en el paseo Marítimo de Castelldefels, se inaugurará pasado el verano y será de propiedad municipal, inmortalizando el abrazo de "dos vecinos universales de Castelldefels". El escultor italiano ha asegurado que, tras obtener el permiso de ambos para realizarlo, también acudirán a la inauguración.

La escultura 'Gloria' que estará en el paseo marítimo de Castelldefels, inmortalizando la celebración de Leo Messi y Ronaldinho tras el primer gol del argentino con el Barça / Ayuntamiento de Castelldefels

La obra será realizada íntegramente en aluminio, tendrá unas dimensiones aproximadas de 260 cm de altura y un peso estimado de 700 kg.

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El coste total de fabricación se estima en torno a 75.000 €, de los que 50.000 € se hará cargo el Ayuntamiento mientras que el artista asumirá personalmente la diferencia restante, además de renunciar íntegramente a cualquier honorario por la creación de la obra, realizando así una importante aportación altruista y cultural al municipio. Por sus dimensiones, complejidad técnica y tomando como referencia la cotización y valoración de otras obras del mismo autor, Gloria cuenta con una valoración artística aproximada de 650.000 €.