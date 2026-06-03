Mónica Naranjo niega estar casada y se declara "mujer soltera"

Llega el miércoles y, con él, un nuevo episodio de Mamarazzis, el pódcast del corazón de EL PERIÓDICO. En un capítulo cargado de noticias y "alguna que otra exclusiva", el tándem formado por Laura Fa y Lorena Vázquez ha repasado la entrevista de Mercedes Milà a propósito de su nuevo programa, el aterrizaje de Miguel Bosé en Andorra y las dudas en torno al estado civil de Mónica Naranjo. También ha habido tiempo para ahondar en el supuesto acercamiento entre Shakira y Piqué, la controvertida presencia de Achraf Hakimi en la "casita" de Bad Bunny y la tensión entre Loles León y Marina Rivers.

Mercedes Milà destapa sus "cositas" de 'Gran Hermano'

La portada de la revista 'Lecturas' la ha protagonizado Mercedes Milà, de promoción de su nuevo programa 'Me meto en un jardín'. Las Mamarazzis han valorado muy positivamente la entrevista, en la que la periodista cuenta que ha conseguido la estabilidad que buscaba —recordemos que ya explicó que había pasado por una depresión y problemas de salud mental—. Cabe recordar, además, que la popular presentadora "salió un poco por la puerta de atrás" de Telecinco.

Entre sus confesiones, la presentadora ha desvelado que tuvo "una cosita" con Matías, el concursante argentino de la cuarta edición de 'Gran Hermano' que también participó en 'Supervivientes' y con el que todavía intercambia mensajes.

Pero no fue solo una historia de amor lo que se llevó de aquella etapa profesional. En otra entrevista en '¡Menudo Cuadro!' de RTVE Play, junto a Carlota Corredera, David Andújar y David Insua, Milá reveló que por cada programa de 'Gran Hermano' le pagaban un suculento botín de 60.000 euros. Lejos de vivirlo como algo extraordinario, la presentadora lo recuerda con naturalidad, dado que el momento de éxito que vivía el espacio hacía que, según dice, generase más de lo que cobraba. "¿Por qué siguen trabajando?", se ha preguntado Fa.

Milà ha hablado también de Miguel Bosé y de cómo separaron posturas, especialmente a raíz del negacionismo que el cantante promovió durante la pandemia del coronavirus. Cuenta que llevan mucho tiempo sin hablar, después de que Macarena Rey ejerciera de mediadora en algún encuentro puntual entre ambos. La periodista reconoce que le duele mucho este distanciamiento, ya que Bosé era "su niño" y le tenía un cariño especial.

Miguel Bosé, ya por Andorra

Y hablando de Miguel Bosé: el medio local 'Altaveu' ha publicado las primeras fotos del cantante en Andorra, donde pronto residirá. Varias personas avistaron al músico, que se mostró "muy simpático y agradable", en plenos trámites de "papeleo" en el Departamento de Inmigración, a donde acudió acompañado de dos hombres y una mujer. Se trata, explican las Mamarazzis, del paso previo y obligatorio para que la residencia se plasme de una vez, ya que el organismo oficial requería que el artista se personase con el contrato de la vivienda, los antecedentes y otros documentos.

Se desconoce si Bosé ya se ha instalado definitivamente tras desamueblar la vivienda, aunque él mismo ha dicho a sus allegados que la mudanza será este verano para que así sus hijos comiencen el curso viviendo ya en el Principado. Recuperando la información del citado medio, las Mamarazzis aclaran que la casa que ha adquirido, pese a no faltarle de nada, no es de las más lujosas de la zona: eso sí, tiene muchos árboles frondosos, ningún vecino al lado y prevén alzar un poco más la valla para impedir las miradas de los curiosos.

Mónica Naranjo se declara "soltera"

Las Mamarazzis coincidieron en pantalla con Mónica Naranjo durante su entrevista en 'El Col·lapse'. La cantante, que estuvo "muy zen" en una entrevista de tono místico, destacó estar muy bien sola y pasar mucho tiempo con sus animales, algo que las periodistas dedujeron y sobre lo que ahora tienen novedades.

Conviene recordar que, en 2024, Pilar Vidal adelantó que Naranjo y el famoso 'coach' Lain García Calvo habían contraído matrimonio en secreto y compartían una empresa de la que eran dueños. Además, siguen teniendo cuatro empresas en común —dos de las cuales suenan a "vamos a alquilar pisitos", bromea Fa—, todas pertenecen al sector inmobiliario.

El entorno de la cantante prefiere guardar silencio y no dar explicaciones sobre su vida privada. Lo que sí ha llegado a las Mamarazzis es que, si bien las últimas informaciones apuntaban a que ambos mantenían una relación estable, Naranjo dice a su círculo que "no está casada" y que es una "mujer soltera".

Y es que, a decir verdad, hay muy pocas imágenes de la pareja junta, quitando las que en su día mostró Javi Hoyos y alguna otra ocasión puntual. Llegados a este punto, las Mamarazzis se pusieron directamente en contacto con Lain para confirmar en qué punto está la relación, y su respuesta fue tajante: "Yo nunca dije que estuviera con ella", ha contestado al mismo tiempo que remitía a la cantante como la persona a quien habría que preguntar. Lain, por tanto, ni confirma ni desmiente matrimonio ni ruptura.

Juls Janeiro se lanza al vacío

La portada de 'Semana' ha recaído esta vez en Juls Janeiro. La hija del torero Jesulín de Ubrique y de la odontóloga María José Campanario fue fotografiada llorando durante una prueba de 'puenting' en su nuevo programa.

No es para menos. Según ha podido saber Vázquez, la experiencia ha sido "durísima" para los concursantes y las Mamarazzis no esconden sus expectativas con el formato: "Va a dar mucho que hablar en todos los sentidos".

Shakira y Piqué, ¿reconciliación a la vista?

Como buenas 'shakirólogas' que son, las Mamarazzis han abordado el aparente acercamiento entre Shakira y Piqué. Cabe recordar que, hace ya unas semanas, la cantante declaró que siempre estaría agradecida al exfutbolista, padre de sus hijos. Ahora, contra todo pronóstico, vuelven a seguirse mutuamente, según se comenta en redes.

Las periodistas jurarían que ella sí dejó de seguirlo durante un tiempo, una versión que respaldan los medios sudamericanos. Además, han comprobado que las fotografías en pareja vuelven a aparecer en los perfiles de ambos. ¿Terminará uno de los mayores culebrones de la prensa del corazón en reconciliación?

La incómoda presencia de Achraf Hakimi en la "casita" de Bad Bunny

El futbolista del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi —a quien vimos disfrutando tranquilamente en la "casita" de uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid— tendría que ser juzgado por la presunta agresión sexual a una chica mientras mantenía una relación con la actriz Hiba Abouk. Él defiende que mantenía una relación epistolar con la joven, a la que supuestamente forzó después de invitarla a donde se encontraba y ponerle un coche. El recurso cuenta además con el testimonio de Kylian Mbappé, quien en un primer momento confirmó la versión de su compañero de profesión y excompañero de equipo, aunque eso ahora habría cambiado. Fa plantea el escenario inverso: ¿perderíamos la cabeza si la víctima estuviese en primera fila de la "casita" en el concierto de Bad Bunny?

Cabe recordar que el propio Mbappé, portada esta semana de 'Diez Minutos' junto a Esther Expósito, también fue acusado de una presunta agresión sexual, que finalmente fue archivada por la fiscalía sueca por falta de pruebas. Sea como sea, lo que queda claro es que las denunciantes, en contra de lo que muchos defienden, "nunca se hacen famosas ni nunca se hacen ricas", apuntan las Mamarazzis; lo que sí sucede es que se esconden. Las periodistas se cuestionan también cómo una chica con conciencia feminista como la actriz de 'Élite' puede estar con el astro francés y el círculo que lo rodea.

Todas las miradas en Anabel (y no David)

Siguiendo con otros temas peliagudos, Fa y Vázquez señalan que "todas las miradas están en Anabel Pantoja", cuando el único señalado es David Rodríguez. Recordemos que él ha recurrido para revisar los informes, ya que el que presenta la defensa no apuntaría hacia él, y de momento no queda nada claro el análisis forense publicado.

Entre otros detalles, ese documento recoge su infidelidad, por la cual había sido perdonado pero que podría servir para entender el momento vital que tanto él como su pareja atravesaban. A esto, hay que añadir que se habla de David como una persona "que se irrita mucho" y con los nervios a flor de piel en la época del incidente que terminó con la pequeña Alma en la UCI. Las Mamarazzis compadecen a Anabel por la complicada posición en la que se encuentra: parece que —de una manera u otra— tendrá que acabar decidiendo entre David o su madre, Merchi.

"Mil y un dramas" entre Loles León y Marina Rivers

Para "quitar un poco de hierro al asunto", las Mamarazzis han querido cerrar el episodio de esta semana confirmando el rumor de la tensión entre Loles León y Marina Rivers. Ambas han estado trabajando juntas en el programa 'Cero dramas' de RTVE, al que parece que habrá que hacer 'rebranding' y llamarlo 'Mil y un dramas', porque entre ambas se respira mucha tensión y una relación para nada buena.

Mónica Naranjo niega estar casada y se declara "mujer soltera"

Y es que, hasta la conclusión del programa, el pasado 24 de mayo, a ambas les costó mucho trabajar juntas: la 'influencer' no solo se sentía aislada en su posición de copresentadora, sino que Loles le hacía el vacío. Pese a todo, desde el equipo destacan la profesionalidad de las dos: "Como espectador no podías notar nada", defiende Vázquez. Las Mamarazzis afirman que lejos de quedarse callada la 'influencer' estaría contando esta historia a todo el que quiera escucharla; en plató, como mínimo, la cordialidad y el compañerismo sí existieron.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.