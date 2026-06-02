El refugio de Isabel San Sebastián en Asturias: la casa donde nacen sus novelas está cerca del mar y en uno de los pueblos más bonitos de España

Isabel San Sebastián encuentra cada verano su refugio en Asturias. Concretamente en un pueblo alto del concejo de Cudillero, donde pasa su tan apreciado tiempo de descanso, que para ella discurre leyendo, escribiendo y pensando. "Mis hijos me preguntan qué hago cuando me ven pensativa y les digo 'pensar'... es importante y necesario pensar", confiesa en una entrevista a propósito del lanamiento de su novela "Las campanas de Santiago". Es ahí, en lo que escribe, donde deja parte de su amor por la región. En este libro en concreto incorporó un trocito de Cudillero. Es su forma de reconocer la tierra "asturiana y siempre hospitalaria" donde ha construido su segunda casa.

"En Asturias me reconcilio con la humanidad, me paso todo el año tratando con gente que no constituye precisamente lo mejorcito de la especie humana, es gente cuyo denominador común es la ambición, el engaño, la manipulación... y luego vengo aquí y me encuentro con gente auténtica, sencilla, trabajadora, en definitiva, normal, la gente de Asturias es maravillosa, me ayuda a que me reconcilie con la humanidad. También me chifla pasear y me gusta hablar con mis amigos, aunque van muriendo y ya me faltan muchos. Sobre todo, me gusta descansar y desconectar la cabeza". Son las palabras de San Sebastián sobre su refugio en Asturias.

En Cudillero encuentra paz, aunque reconoce que en la villa cada vez hay más gente. "He llegado a bajar a las once y media de la mañana y no he podido aparcar ni en el muelle", comenta.

Un pueblo de cuento

Y es que Cudillero está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Su anfiteatro, declarado conjunto histórico artístico, es famoso a nivel mundial. Se conoce así el corazón del pueblo, pues su centenar de pequeñas casas aparecen superpuestas unas sobre otras simulando los palcos y la plaza conforma la escena. Esta colorida postal también tiene su envés: sus calles son estrechas, empedradas y están llenas de curvas. Pese a esto, merece la pena perderse con sus callejuelas y subir a los mas alto del pueblo, desde donde se aprecian unas vistas impresionantes al anfiteatro y las aguas turquesas que los acarician.

Cudillero rozó el millón de visitantes en 2024, concretamente: 962.268. Una cifra que supone multiplicar por casi 200 su población (menos de 5.000 habitantes).

"Es mi casa y la tengo en mi corazón"

Isabel San Sebastián no solo acude a Asturias en verano. Hace unas semanas acudió a Avilés para presentar su última obra, “La venganza del Apóstol”. De nuevo, una obra donde aparece el Principado. "En mis novelas siempre aparece Asturias, es mi casa y siempre la tengo en mi corazón. En este caso, además, Avilés tiene un papel relevante a través de Rui Pérez, un personaje clave en la reconquista de Sevilla", explica.

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A la pregunta sobre si tiene ganas de volver a Asturias no duda: "Siempre tengo. Es mi hogar, donde está mi gente. Mi primer libro está dedicado a la región, me devolvió el hogar que otros me robaron. Es tierra de acogida y sinónimo de paz. Vuelvo feliz, cada vez más y, por eso, está en todas mis novelas. Soy una incondicional de Asturias."