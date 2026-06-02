El nuevo refugio de Nuria Roca y Juan del Val a dos horas de Madrid: un vestidor secreto y una gran bañera para su suite

Apenas a dos horas de Madrid, en el pueblo abulense de Candeleda, la periodista Nuria Roca se enamoró perdidamente de una vivienda, que anteriormente había pertenecido al periodista Javier Capitán. Amante del diseño, la reforma de esta casa de campo en la que vive con su marido Juan del Val y sus tres hijos mantienen a la escritora llena de ilusión.

Con un salón dividido en dos estancias, cinco habitaciones y seis cuartos de baño, la casa de la pareja destaca por su arquitectura y su interiorismo, pero también por su amplio jardín exterior que permite disfrutar de las impresionantes vistas a la Sierra de Gredos.

Imágenes de la reforma compartidas por Nuria en sus redes / @nuriarocagranell

De tendencia 'bold' e inspiración de los 70

El salón, de diseño rústico pero también vanguardista destaca por su armonía y por su inspiración en los años 70, que, mezclándose con piezas contemporáneas dan un toque sofisticado a la funcional pero bonita mansión de la periodista. Siguiendo la tendencia 'bold' que prioriza las formas curvas, sinuosas y orgánicas, Nuria cuenta con un sofá de líneas redondeadas y una mesa de centro escultórica.

Nuria Roca disfruta del arte de vestir la mesa y es una gran fan del interiorismo / @nuriarocagranell

En la zona de comedor, las impresionantes sillas de patas de madera maciza y formas orgánicas, invitan a quedarse a disfrutar de la jornada junto a la que se considera "una de las mejores anfitrionas". Disfrutando del arte de vestir la mesa, la presentadora cuida los detalles, los colores y las texturas para conseguir presentaciones dignas de revista.

Un elemento desaparecido en las cocinas de hoy en día

Completamente equipada, la cocina de Nuria Roca y Juan del Val cuenta con electrodomésticos de Miele y una impresionante encimera de Dekton de Cosentino. Pero si algo llama la atención, es un elemento clave que casi ha desaparecido en las cocinas de hoy en día: una impresionante alacena colgante en hierro negra que completa ese diseño inspirado en el campo.

La cocina de Nuria Roca y Juan del Val cuenta con un elemento rural casi desaparecido en las cocinas hoy en día / @nuriarocagranell

Una suite con bañera y zona de vestidor secreta

El muro escultórico texturizado en relieve de color blanco roto preside la estancia en la que Nuria Roca y Juan del Val aprovechan para desconectar. Con una zona de vestidor secreta que permite a la pareja prescindir de los armarios, la suite del matrimonio se plantea como un espacio fluido, tan solo dividido por tabiques redondeados de madera. En el centro visual del espacio, y marcando el estilo de la presentadora, una gran bañera blanca de diseño orgánico se integra como parte de la estética de la habitación, convirtiendo la estancia en un auténtico oasis de bienestar.

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Nuria Roca y Juan del Val junto a su familia en la Sierra de Gredos / @nuriarocagranell

Primando el diseño, pero también la funcionalidad, la estética general de la casa de los colaboradores de televisión refleja la vida en el campo como filosofía de vida, y, de entre las diferentes propiedades que poseen, se posiciona como la favorita por la pareja de cara a una, aún, lejana retirada de los focos.