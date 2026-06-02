Loewe cumple 180 años con Julia Garner, Sissy Spacek, Giselle y el bolso del deseo este verano

Loewe acaba de convertir sus 180 años de historia en una de las campañas de moda más poderosas de la temporada. La casa nacida en Madrid celebra casi dos siglos de artesanía con un reparto que parece pensado para ocupar titulares: Julia Garner, Sissy Spacek, Giselle, Salma Abu Deif, Kara Wai y Kara Walker. Todas ellas aparecen ante el objetivo de Talia Chetrit en una campaña que no se limita a conmemorar una fecha redonda, sino que reivindica algo mucho más difícil: seguir siendo relevante después de 180 años.

Loewe, nacida en Madrid en 1846 de la mano de un colectivo de artesanos, celebra ahora 180 años convertida en una de las casas de lujo más influyentes del mundo. Su aniversario llega, además, en un momento clave para la firma: con Jack McCollough y Lazaro Hernandez al frente de la dirección creativa y con una nueva etapa que mira al archivo sin caer en la nostalgia. En Loewe, el pasado no se guarda bajo llave. Se toca, se dobla, se transforma y vuelve a salir a la calle.

Sissy Spacek, en la campaña de Loewe 180 años. / LOEWE

Bolsos icónicos

La campaña reúne algunos de los bolsos más reconocibles de la casa, desde el 'Flamenco', lanzado por primera vez en los años ochenta, hasta el 'Puzzle', presentado en 2015. Pero el gran protagonista es el 'Amazona 180', una reinterpretación del bolso que Loewe presentó originalmente en 1975 y que ahora regresa con una actitud más fluida, sensual y contemporánea. El 'Amazona' nació en una España en transformación, cuando una nueva generación de mujeres empezaba a ocupar con más fuerza la vida profesional, social y pública. Medio siglo después, vuelve con otra lectura, pero con la misma idea de autonomía.

El nuevo modelo se presenta en ante liso y piel de ternera flexible, con una construcción más suave y una presencia menos rígida. Ese cambio resume bien el espíritu de este aniversario: la casa no está interesada en hacer una copia literal de sus éxitos, sino en preguntarse cómo pueden vivir hoy. El bolso 'Amazona 180' funciona así como puente entre dos tiempos: el de la marroquinería española más clásica y el del lujo actual, más táctil, más libre y menos solemne.

La actriz egipcia Salma Abu. / LOEWE

Casting femenino

El 'casting' de la campaña también habla de esa mezcla de tradición y presente. Julia Garner, embajadora global de Loewe, aporta esa intensidad tan suya que oscila entre la fragilidad y el poder. Sissy Spacek, leyenda absoluta de Hollywood, introduce una elegancia tranquila que no necesita subrayados. Giselle conecta la firma con la cultura pop global y con una generación que entiende la moda como lenguaje visual. Kara Walker, una de las artistas más relevantes de las últimas décadas, suma una capa de lectura más artística y simbólica. Junto a ellas, Salma Abu Deif y Kara Wai completan un mapa de mujeres de distintas edades, disciplinas y procedencias.

Loewe, "león" en alemán

Además de la campaña, Loewe lanza una colección cápsula disponible en tiendas y en loewe.com a partir del 3 de junio. La propuesta incluye bolsos, pequeña marroquinería y prendas de 'prêt-à-porter' atravesadas por un motivo inesperado: el león. La elección tiene sentido porque Loewe significa "león" en alemán, y la firma lo convierte en bordados de cuentas, intarsias de piel, charms de cuero y detalles en el interior del 'Amazona 180'. Es un guiño de archivo, pero también una declaración de estilo: lujo con humor, técnica con imaginación.

Imagen de la campaña de Loewe, celebrando 180 de historia y artesanía. / LOEWE

La celebración se amplía con un cortometraje de animación narrado por Antonio Banderas, que repasa algunos hitos de la casa, desde la llegada de Enrique Loewe Roessberg, que en 1872 unificó el colectivo de artesanos bajo su nombre, hasta el nombramiento como proveedor de la Corona española en 1905 y la creación de la Fundación Loewe en 1988. También se publicará una edición especial titulada '180 Years of Craft', incluida en el número 11 de Loewe Magazine, con piezas procedentes del archivo y una mirada al atelier madrileño de la firma.

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En plena era de la novedad permanente, Loewe celebra 180 años defendiendo una idea que parece casi contracultural: la artesanía no es lo contrario de la modernidad.