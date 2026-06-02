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Desigual celebra en Ibiza 40 años de su primera tienda con Ester Expósito, Zara Larsson y Demi Lovato

Fundada en Barcelona en 1984, la marca mantiene presencia en más de un centenar de países y cuenta con una red de 240 tiendas

Las cantantes Zara Larsson y Demi Lobato y la actriz Ester Expósito, en un acto de Desigual celebrado en Ibiza el 2 de junio de 2026

Las cantantes Zara Larsson y Demi Lobato y la actriz Ester Expósito, en un acto de Desigual celebrado en Ibiza el 2 de junio de 2026 / Sergio G. Cañizares / EFE

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Palma
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La firma de moda Desigual ha celebrado este martes en Ibiza el 40 aniversario de la apertura de su primera tienda en el mundo, inaugurada en la isla mediterránea en el año 1984, con un evento internacional al que han acudido estrellas nacionales e internacionales como Ester Expósito y Demi Lovato.

Entre los asistentes al evento, que se ha celebrado en The Farm, en el municipio de Sant Joan, también estaban la cantante Zara Larsson, la modelo Irina Shayk, la cantante argentina Nicki Nicole y la 'influencer' italiana Valentina Ferragni, entre otros, ha informado la marca.

La celebración ha arrancado con una alfombra roja para invitados VIP y ha culminado con una presentación especial de 'Desigual Vintage', una colección inspirada en los archivos históricos de la marca que recupera algunas de sus prendas más icónicas desde una perspectiva contemporánea.

La nueva línea de Desigual busca conectar el pasado y el presente de la firma a través de diseños que reinterpretan elementos característicos de su trayectoria creativa.

Fundada en Barcelona en 1984, Desigual mantiene presencia en más de un centenar de países y cuenta con una red de 240 tiendas monomarca.

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La empresa considera Ibiza un lugar emblemático en su historia al haber acogido el primer establecimiento hace cuatro décadas.

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