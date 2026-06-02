Clint Eastwood: siete décadas en el mundo del cine y un patrimonio millonario

Hace tan solo un par de días que el ya exactor y exdirector estadounidense Clint Eastwood celebraba su cumpleaños. Y ha sido justo al cumplir 96 años cuando ha hecho pública su intención de retirarse de la industria cinematográfica, después de una exitosa y larga carrera artística.

De esta forma, 'Jurado nº 2' se consolida como la última película dirigida por Eastwood en 2024. Con todo esto, es interesante recordar la larga trayectoria del actor, que abarca siete décadas, y el patrimonio que ha recogido durante su carrera profesional.

Primeros años y salto a la fama

Eastwood nació en la ciudad de San Francisco (California, EEUU) el 31 de mayo de 1930 y empezó su carrera como actor alrededor de los años 50, con pequeños papeles en películas como 'La venganza de la criatura' o 'Tarántula' (ambas de 1955).

Sin embargo, el impulso a su carrera como actor no llegó hasta el año 1958, cuando protagonizó la serie wéstern de la CBS (Columbia Broadcasting System) 'Rawhide', interpretando al 'cowboy' Rowdy Yates.

Ya en 1964 su fama se consolidó cuando protagonizó la 'Trilogía del dólar', de Sergio Leone: 'Por un puñado de dólares', 'Por un puñado de dólares más' y 'El bueno, el feo y el malo'. Las tres producciones impulsaron el género del 'spaguetti wéstern' y posicionaron a Eastwood como un referente del género.

Clint Eastwood en la película 'Por un puñado de dólares'. / DOCU_GRUPO / Bcn

Una vez consolidado como actor, Eastwood debutó como director en la película 'Escalofrío en la noche' (1971), que también protagonizó.

Cientos de premios y millones de dólares

Es así como el actor de California ha participado en más de un centenar de proyectos cinematográficos. Su filmografía oficial incluye 62 largometrajes como actor y 40 como director.

Entre todas estas producciones, algunas de las más destacadas son 'Harry el Sucio', 'Fuga de Alcatraz', 'Los puentes de Madison' o 'Gran Torino'. Además, sus películas 'Sin perdón' o 'Million Dollar Baby' han obtenido cuatro premios Oscar cada una, entre ellos el de Mejor Película (las dos) y el de Mejor Director (la primera).

Clint Eastwood en la película 'Gran Torino'. / Archivo

Eastwood también cuenta con cuatro Globos de Oro, dos premios César y dos galardones del Sindicato de Directores (DGA). En total, el intérprete se retira con 191 nominaciones y 169 premios en sus espaldas.

Con todo esto, se calcula que el patrimonio neto de Clint Eastwood supera los 375 millones de dólares (unos 320 millones de euros), también gracias a Malpaso Productions, una productora fundada por el actor y director en 1967 junto a Irving Leonard, su asesor financiero.

Una larga lista de descendientes

Una de las cuestiones de su vida privada que generan más curiosidad e interés es el número de hijos que tiene el intérprete. Aunque él nunca ha querido confirmar la cifra exacta, tiene reconocidos públicamente a ocho hijos de seis mujeres diferentes.

Durante su primer matrimonio con Margaret Neville Johnson, Eastwood tuvo una aventura extramatrimonial con una mujer de la que no se conoce la identidad; fruto de ella nació su primera hija Laurie, en el año 1954.

Scott y Kyle Eastwood son quizás los dos hijos más conocidos del actor, ya que el primero ha seguido sus pasos e incluso actuó junto a él en la película de 'Gran Torino'.

El actor Scott Eastwood. / Archivo

Kyle, por su parte, es compositor y músico de jazz y también ha dejado huella colaborando como arreglista en varias películas de su padre, como la mencionada 'Gran Torino', 'Invictus' o 'Milion Dollar Baby'.

Kyle Eastwood. / DdG / DDG

Kyle es, junto a Alison, fruto del primer matrimonio de Clint Eastwood con Johnson. Por su parte, Scott y Kathryn son hijos del actor y de Jacelyn Reeves.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el actor también es padre de Kimber, hija de Roxanne Tunis; Francesca, fruto de su relación con Frances Fisher; y Morgan, con Dina Ruiz.