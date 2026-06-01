Sara Carbonero se derrumba en público: "Todo lo que hago es por ella"

En medio del complicado momento que está atravesando Sara Carbonero tras la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, a mediados del pasado abril, la periodista ha recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en un día especialmente significativo para ella.

Sara, sin poder retener las lágrimas al dedicarle el premio a su madre, ha explicado que ha contado con el apoyo incondicional de algunas de las personas más importantes para ella en estos duros momentos, como por ejemplo su pareja, José Cabrera; su íntima amiga Isabel Jiménez; y su hermana, Irene Carbonero, que también se ha mostrado especialmente emocionada en todo momento.

Últimos momentos junto a su madre

Con unas bonitas palabras hacia su pueblo natal, Corral de Almaguer, Carbonero ha recordado a su madre como la principal responsable de que ella ame su tierra y sus raíces: "Justo cuando me enteré de que iba a recibir este premio, mi mamá estaba malita en el hospital. Fue nuestra última conversación. Ella sonrió orgullosa, como siempre", ha relatado la periodista. "Ella es la responsable de que yo sea la persona que soy. Me lo dio todo y todo lo que hago es por ella y lo seguiré haciendo", ha añadido, nuevamente emocionada.

Tras haber reconocido públicamente que está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, Carbonero también ha comentado que este tipo de reconocimientos le dan fuerzas para seguir adelante a pesar del dolor: "Quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos".

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Dedicatorias

De nuevo, la periodista se ha mostrado agradecida por el gran apoyo que le han mostrado sus seres más queridos en el momento más complicado de su vida, y ha mencionado una a una a estas personas a las que le dedicaba este reconocimiento: "Parte de esta medalla es de mis hijos, que no han podido venir; de mi pareja, de Jota, que está siempre conmigo; es de mi hermana, que es un pilar fundamental; pero, sin duda, el trozo más grande es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada. Estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha de cuyo nombre siempre querré acordarme".