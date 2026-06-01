El guiño de Dua Lipa al icónico 'look' de novia de Bianca Jagger, en su boda por sorpresa con Callum Turner

Dua Lipa acaba de firmar una de esas imágenes nupciales que quedarán en la retina. Para su enlace civil por sorpresa con Callum Turner en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, la princesa del pop no ha elegido, paradójicamente, una fantasía de tul ni una silueta de princesa, sino un conjunto de traje falda Schiaparelli que recuerda muy mucho a una de las bodas más citadas de la historia de la moda.

La ceremonia, este pasado domingo, fue íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, con una salida entre pétalos, confeti y flashes. Pero el titular se lo ha llevado el estilismo: Dua Lipa vestida de novia con un dos piezas de Schiaparelli y un sombrero de ala ancha firmado por Stephen Jones Millinery. La imagen al primer golpe: Bianca Jagger casándose con Mick Jagger en Saint-Tropez en 1971, con traje blanco de Yves Saint Laurent y pamela.

Novia sofisticada y urbana

Lo de Dua Lipa es un guiño, no una copia. Su elección, firmada por Daniel Roseberry, combina una chaqueta marfil de líneas marcadas, falda asimétrica, guantes blancos, zapatos de Christian Louboutin y joyas de Bulgari. El resultado es una novia sofisticada, urbana; sí, menos romántica, pero muy sabia en alta costura.

A su lado, Callum Turner apostó por la precisión clásica de Ferragamo con un traje azul marino. El actor británico, conocido por 'Los amos del aire' (2024) y cuyo nombre suena con fuerza para interpretar al próximo James Bond, acompañó a la cantante en una escena que reunía discreción, romance y moda en estado puro.

Gran boda en Italia

La boda de Londres no sería, sin embargo, el único capítulo. Según la prensa internacional, la pareja prepara una gran celebración en Italia, con Palermo y Sicilia como escenarios señalados, aunque la fecha no está confirmada oficialmente. Algunos medios han apuntado al primer fin de semana de junio y otros han situado el festejo más adelante, incluso en septiembre. Lo claro es que esta ceremonia civil funciona como antesala de una cita italiana llamada a convertirse en uno de los grandes momentos sociales y estilísticos del año.

Unidos por una novela

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner se ha llevado con bastante discreción. Se conocieron a través de amigos comunes y, según ha revelado la cantante, hubo un detalle casi literario en sus primeros encuentros: Ambos se conocieron leyendo el mismo capítulo del mismo libro y se dieron cuenta de que estaban "en la misma página", según explicó el actor. Su primer encuentro fue en el cumpleaños de un amigo común, mientras leían la novela 'Fortuna', del escritor argentino Hernán Díaz. Después llegaron los reencuentros, las primeras imágenes juntos a comienzos de 2024 y una complicidad que pasó rápidamente del rumor a la evidencia.

El romance empezó a ocupar titulares tras ser vistos juntos en Los Ángeles, en el entorno de un evento relacionado con 'Los amos del aire'. Más tarde llegaron Londres, conciertos, estrenos y apariciones medidas. En Glastonbury, donde Dua Lipa vivió uno de los momentos profesionales más importantes de su carrera, la presencia de Turner terminó de confirmar que la relación ya formaba parte de su vida pública.

El compromiso añadió otro capítulo a esa narrativa. Dua Lipa habló públicamente de su anillo y de la emoción de dar ese paso con Turner, destacando que la joya había sido diseñada con una atención especial a su personalidad. Esa misma idea atraviesa su boda londinense: nada parece genérico, nada parece elegido solo para cumplir una expectativa.

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Olimpo de novias originales

Desde Bianca Jagger hasta Carolyn Bessette-Kennedy, pasando por Sofia Richie, las novias que permanecen en la memoria no suelen ser las que siguen una tendencia, sino las que consiguen condensar una época. Dua Lipa lo ha hecho con Schiaparelli, Stephen Jones, Ferragamo y una referencia histórica bien usada. No ha elegido parecer una novia clásica. Ha elegido parecer una novia inolvidable.