Amancio Ortega inaugura el verano a bordo del 'Valoria B', su yate de 30 millones de euros

Para muchos, el verano –dado el calor de estos días que permite hacer planes de todo tipo al aire libre– ya ha empezado. El empresario fundador de Zara y del grupo Inditex, Amancio Ortega, es uno de los que ha aprovechado del buen tiempo para disfrutar de una escapada por las Rías Baixas, en Galicia, a bordo de su yate 'Valoria B'. El magnate pasó el pasado fin de semana en la ría de Aldán, en Cangas, en la provincia de Pontevedra (Galicia). Un adelanto del verano que disfrutó con su mujer Flora Pérez y un grupo de amigos.

Destino veraniego

La ría de Aldán es uno de los lugares predilectos de la familia Ortega para descansar o desconectar, sobre todo cuando llega el verano y el calor. Este lugar es conocido como el 'Caribe' del sur gallego y destaca por un clima agradable y templado, además de un litoral con pequeñas calas paradisíacas, famosas por su arena fina, poco oleaje y sus aguas menos frías.

Resulta habitual que el yate se desplace hasta Aldán para que la familia disfrute del verano a bordo. Además, el millonario cuenta con una propiedad en la misma provincia por la que navega, en la Isla de La Toja. De hecho, suele usar este inmueble como alojamiento de verano.

Cabe destacar que la residencia habitual de Amancio Ortega se encuentra en A Coruña, donde precisamente se dirigió este pasado fin de semana tras la escapada en barco.

Amancio Ortega también sorprendió por su buen estado de forma: a sus 90 años, no requirió de ninguna ayuda para desembarcar y subir por las escaleras del muelle de Aldán.

Amancio Ortega desembarcando en el puerto de Aldán. / Santos Álvarez

'Valoria B' y 'Project 24'

El 'Valoria B' permanece amarrado durante el año en el puerto de Sanxenxo (Pontevedra). Aunque no es la única embarcación de Amancio Ortega, sí que es la más pequeña, ya que nada tiene que ver con los 96 metros de eslora del 'Project 24', un megayate construido a medida y valorado en 300 millones de euros que sustituyó a su predecesor, el 'Project 1012' (rebautizado como 'Drizzle'). Probablemente, 'Valoria B' sea también su yate favorito, ya que es el que más utiliza. Sabiendo que la familia valora la intimidad, no es de extrañar que se decanten por la opción menos llamativa.

Sea como sea, el barco cuenta con todo tipo de lujos: un exterior azul marino y blanco con las ventadas tintadas, 47 metros de eslora y cinco camarotes con capacidad para diez pasajeros. Su precio supera los 30 millones de euros.

El dueño de Inditex compró el yate en 2018 y lo bautizó ccon este nombre en honor al pueblo natal de su madre, Valoria la Buena (Valladolid, Castilla y León).