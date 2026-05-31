Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: "Ahora mi madre volverá a la Llotja por la puerta grande"

Una semana antes del gran desfile con el que la marca de moda catalana Lola Casademunt celebrará sus 45 años en la Llotja de Mar de Barcelona, Maite Gassó (56) nos recibe en su cuartel general de Cardedeu (Vallès Oriental). En las oficinas centrales que concentran desde diseño y compras hasta logística, tecnología, 'retail', márketing y comunicación, se ultiman los detalles de una noche concebida como celebración y homenaje. También en su 'atelier', donde ahora mismo se están montando sobre maniquís los vestidos de la colección creada expresamente para la pasarela de la gran velada.

La elección de la Llotja tiene algo de justicia poética. Allí acudía cada martes su padre, empresario del sector de los piensos, y allí intentó abrirse paso su madre tras quedarse viuda, con cuatro hijos (Francesc, Pilar, Mar y Maite), antes de fundar la marca en 1981. Pero entendió pronto que aquel era "un mundo de hombres" en el que una mujer no era bien recibida. Se apartó, abrió una mercería en Cardedeu y empezó de cero con diademas, lazos y complementos. De aquel gesto nació Lola Casademunt, una marca que en 2018 facturaba ya 9 millones de euros -fue el año en que Maite apostó por lanzarse al mundo de la moda con una colección de ropa que presentó en la pasarela 080 de Barcelona-, y que cerró el ejercicio 2025 superando los 61 millones de ingresos, un 8% más que el año anterior. Hoy está presente en 46 países y afronta 2026 con la ambición de una auténtica pantera: consolidarse internacionalmente.

¿Qué ve cuando mira estos 45 años: una empresa, una familia o la historia de una mujer que no se rindió?

Veo un poco todo, pero sobre todo veo a mi madre. Pienso: 'Ole tú'. Empezar de cero con cuatro hijos y levantar una empresa es tener mucho valor. Antes era una mujer más de casa, pero muy inquieta, con un don con las manos. Pero cuando murió mi padre apareció otra mujer: luchadora, cañera, nos decía: 'Aquí no se llora, se tira para adelante'.

"Empezar de cero con cuatro hijos y levantar una empresa es tener mucho valor"

Maite Gassó Casadamunt, en la tienda de las oficinas de Cardedeu. / Victòria Rovira / EPC

El desfile será en la Llotja de Mar. ¿Qué significa volver allí?

Es un homenaje personal a mi madre. Mi padre iba cada martes a la Llotja porque allí se reunían los empresarios del sector. Cuando él murió, mi madre intentó seguir, pero era un mundo de hombres y no se sintió aceptada. Por eso le digo: 'Ahora vuelves por la puerta grande'.

¿Qué quiere que pase esa noche?

Quiero que sea muy emocionante. No hemos puesto etiqueta de gala para no marcar tanto, pero me encantaría que todo el mundo fuera guapísimo, elegantísimo. Va a ser un fiestón. Me implico mucho en todo: la música, la puesta en escena, que no sea un desfile más. Quiero que sea envolvente.

¿Qué imagen de los inicios, cuando hacían diademas y complementos, le sigue emocionando?

Ver a mi madre trabajando los fines de semana. Yo vivía aquello en casa. A veces no soy consciente de la pasada que es venir de un sótano en Cardedeu y estar ahora aquí. No basta con pasión, ilusión y sueños; también hace falta que se alineen los astros.

"A veces no soy consciente de la pasada que es venir de un sótano en Cardedeu y estar ahora aquí"

Maite Gassó Casadamunt, en el 'atelier', con las modistas que ultiman la colección que lucirá en el desfile de Llotja. / Victòria Rovira / EPC

En 2018 llegó el gran salto: la pasarela, la ropa, el cambio de escala...

Fue un punto de inflexión. Ese año facturábamos 9 millones y ahora hablamos de 61. Lo impresionante no es solo la cifra actual, sino ver de dónde veníamos hace nada. También fue clave la incorporación de mi marido, Fernando Espona, con una estrategia muy clara: profesionalizar la empresa, hacer una gran campaña de imagen e internacionalizar. ¡Y se ha hecho!

¿Qué papel juega la ambición en todo esto?

Cuando no eres nadie, se te genera dentro un sueño. Yo pensaba: 'Esto no les puede pasar a mis hijos'. Quería que la marca fuera reconocible a nivel nacional e internacional. Ya que me dejo la piel igual para vender en una tienda pequeña que para llevar a cabo una gran acción, hagamos que esto sea grande.

"Cuando no eres nadie, se te genera dentro un sueño"

Maite Gassó Casadamunt, en su cuartel general, decorado con mucho 'animal print' y con un gran cuadro de la 'top' Nieves Álvarez, una de las embajadoras de la marca. / Victòria Rovira / EPC

¿Cuál es el ADN de Lola Casademunt?

El 'animal print', el color, la feminidad, el punto atrevido, el brillo, la actitud. No puedo evitar lo que me gusta. Tenemos que provocar ilusión, porque si no, aquí no compra nadie. Compras algo cuando te genera deseo, cuando ves una prenda y dices: 'Guau, la quiero'.

Dice que la moda tiene que ayudar, no imponer.

Yo siempre digo que no somos 'fashion victims', somos 'fashion lovers'. La moda está para disfrutar y para sacar lo mejor de nosotras. Hay días que nos comemos el mundo y otros, en los que nos queremos esconder debajo de la mesa. Lola tiene que servir para las dos cosas.

"No somos 'fashion victims', somos 'fashion lovers'"

Maite Gassó Casadamunt, junto a bolsos y diseños de su última colección 'Summer'. Las alpargatas de lazos negros son las que lució Rossy de Palma en la última edición de Cannes. / Victòria Rovira

¿Qué le permite Lola Casademunt by Maite, la línea más 'premium'?

Me permite soñar más: más costura, más evento, más tejidos especiales. Tengo una teoría: cuando haces algo bonito, aunque valga dinero, se vende. Si el tejido habla, yo sé que se venderá.

El bolso del 45º aniversario parece resumir mucho de la historia.

Sí, porque es un homenaje a nuestra trayectoria, a mi madre y a los inicios. Remite al mundo de las diademas y la bisutería, al trenzado y al detalle hecho con mimo. Para mí es una pieza que va a permanecer: tiene herencia, valor, algo muy nuestro.

Cada vez visten de la firma más mujeres conocidas. ¿Qué le provoca verlas con sus diseños?

Me hace mucha ilusión porque son mujeres muy diferentes. Hemos vestido a Victoria Abril, a Cayetana Guillén Cuervo, a Inés Sastre, a Rossy de Palma, a Nieves Álvarez... También ves a ministras, presentadoras o actrices que eligen la marca de forma natural. Me gusta la gente con actitud, personalidad, luchadora y positiva.

"Sueño con que desde China, Japón o Nueva York todo el mundo diga Lola Casademunt, como quien dice Christian Dior"

En la sede de Cardedeu, que se remodeló en 2022, trabajan un centenar de empleados de la marca, que en total tiene en nómina a más de 400. / Victòria Rovira / EPC

Sus hijos también han entrado en la empresa. ¿Cómo se prepara una herencia familiar sin convertirla en una carga?

Con libertad. Álex empezó en el área comercial y ahora está en IA y sistemas; Júlia ha estado en márketing y ahora cursa un máster en moda en Milán; y Natalia, la pequeña, estudia en Escocia. Trabajar aquí no es una imposición, sino una elección. Quiero que hagan lo que les haga felices.

¿Cómo es su día a día dentro de la empresa?

¡A tope!. Estoy muy involucrada en el diseño y en todo el equipo creativo, porque el producto es lo más importante. También estoy muy presente en comunicación, márketing e imagen.

Maite, de Lola Casademunt, en un momento durante la entrevista con EL PERIÓDICO, en el jardín de las oficinas de Cardedeu. / Victòria Rovira / EPC

¿Qué titular le gustaría leer dentro de 10 años?

Me encantaría que Lola Casademunt formara parte de esas marcas internacionales consolidadas que conoce todo el mundo. Sueño con que desde China, Japón o Nueva York todo el mundo diga Lola Casademunt, como quien dice Christian Dior.