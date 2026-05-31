Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

Dua Lipa y Callum Turner son oficialmente marido y mujer. La estrella del pop y el actor se han dado el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima en la capital británica este domingo, antes de su segunda boda: un lujoso evento de tres días en Palermo y con una extensa lista de invitados famosos, según recoge Hola, que cita al diario británico The Sun.

La cantante de 29 años ha lucido un espectacular traje de falda y chaqueta entallada en riguroso blanco, que ha combinado con unos guantes y una pamela de ala ancha del mismo color, así como un romántico ramo de flores blancas y amarillas. El actor, de 35 años, lucía un traje cruzado de color azul oscuro con camisa y corbata a juego.

La pareja se casó en el Old Marylebone Town Hall, en Westminster, lugar que hace décadas solía ser el lugar favorito de grandes leyendas de la música y la cultura, como Paul McCartney, Liam Gallagher o Michael Douglas, para sellar sus historias de amor. Dua Lipa y Callum Turner estuvieron acompañados de unos ocho invitados, que flanquearon las escaleras del registro civil con la tradicional lluvia de confeti antes de que la pareja se subiera a un clásico taxi negro londinense poniendo así rumbo al comienzo de su nueva vida en común.

Esta sería la primera boda para la pareja, que se rumorea que planea una segunda celebración de tres días en Palermo, Italia, en la que la novia podría llevar un vestido firmado por Simon Porte Jacquemus, en la que les acompañarán numerosos rostros conocidos y en la que podrían contar con el espectáculo de Elton John.