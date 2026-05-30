El refugio de la influencer Marta Castro: un pueblo con tantos hórreos como habitantes donde la ex de Fonsi Nieto tiene sus raíces

Si la influencer Marta Castro apaga el móvil solo puede significar una cosa: está en Asturias. La ex de Fonsi Nieto encuentra en Sietes (Villaviciosa) la paz que necesita para "recargar pilas". Acude sin falta cada verano y siempre deja constancia de ellos en sus redes sociales. Sietes, el pueblo que tiene tantos hórreos como habitantes, encuentra en esta chica que comparte su estilo de vida en Instagram la mejor campaña de promoción turística.

La parroquia de Sietes, en Villaviciosa, es conocida por la gran cantidad de hórreos que conserva. Casí hay uno por habitante. Son aproximadamente medio centenar los vecinos censados y cerca de 40 las construcciones de hórreos y paneras existentes repartidas por las diferentes aldeas que integran la parroquia. En lo que es la parte central, el propio núcleo de Sietes, es donde se concentran en pocos metros una decena de ellas. Aparecen siete de ellas casi en línea recta, unas pegada a otras, como si fuesen un bloque de viviendas más.

Lo que antaño eran un lugar para recoger y almacenar las cosechas, hoy en día han pasado a ser una especie de almacén, y en algunos casos “un trastero”, de los utensilios de la casa. Pero la estampa, llamativa, hace que sus vecinos “sea un lujo y un privilegio”, y para los turistas que la visitan, un enclave casi excepcional y parada obligada para conocer.

Asturias, su "sitio preferido en el mundo"

Para la influencer, Asturias es su "sitio preferido en el mundo", en el que "desconecto, me relajo, recargo pilas". "Quien me conoce sabe que Asturias es mi lugar preferido en verano. Desde niña vengo cada año al precioso pueblo de Sietes, un lugar maravilloso donde tengo mis raíces, al que me gusta ir cada vez que puedo porque me ha visto crecer. Guardo recuerdos emocionantes de mis güelitos y mis primeras vacaciones cuando aún estaban con nosotros, reunirnos toda la familia, recuerdos de llevar a amigos y enseñarles orgullosa sus paisajes, playas...", llegó a afirmar unas vacaciones pasadas. En Sietes vivieron sus abuelos maternos, Soledad y Miguel.

Marta reside en Madrid. "Llevo a Asturias por bandera, mucho más que Madrid, no sé por qué, la verdad, porque nacer nací en la capital, pero de Asturias me gusta todo. De Sietes me enamora su tranquilidad y lo bonito que es, y la historia de saber que mis raíces están aquí", comentó.

Y ese amor por sus raíces dice que también lo quiere transmitir a su hijo. "Siempre disfruto mucho aquí, y ahora tengo la suerte de que le toca a Hugo también. Intento aprovechar los días al máximo, si hace sol siempre voy a Rodiles, si llueve, por tradición familiar vamos siempre a Covadonga o cualquier otro pueblo, que aunque lleve toda la vida viniendo siempre me gusta conocer sitios nuevos y repetir visita a Tazones. Hugo está alucinando con todo, todas las mañanas en Sietes damos de comer a los caballos, vamos a ver las gallinas, las vacas, me recuerda a mi infancia, espero que disfrute como lo hacía yo aquí", explica con amor de madre.

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Marta ha sido madre por segunda vez a los 40 años junto a su actual pareja, el empresario Rodri Fuentes. Sus hijos, a buen seguro, serán también grandes amantes de Asturias.