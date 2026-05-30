Leo Messi explica cómo es su vida en Miami: "Me da lo mismo la edad mientras pueda seguir haciendo lo que me gusta"

Uno de los momentos más tristes para la historia del fútbol fue la despedida de Leo Messi del Fútbol Club Barcelona, un equipo donde llevaba toda la vida jugando.

Messi llegó a la Masia del Barça -la academia y residencia de jóvenes promesas del Fútbol Club Barcelona- en el año 2000 a la edad de 13 años y después de ser descubierto en Argentina. De hecho, la entidad blaugrana se comprometió a pagar su costoso tratamiento hormonal de crecimiento y a ofrecerle un contrato en el FCB.

La salida del club

Tras más de 20 años vistiendo la camiseta azulgrana, en 2021 comunicó entre lágrimas su salida del Barça y días después se anunció su fichaje por el Paris Saint-Germain.

Allí estuvo jugando por dos años antes de trasladarse al Inter de Miami el equipo estadounidense donde milita actualmente, un cambio que implicó importantes sacrificios en su vida personal.

Empezar de cero

Después de más de 20 años residiendo en Barcelona con sus hijos y su mujer, la modelo argentina Antonella Roccuzzo, los cinco se mudaron a París y posteriormente a Miami, donde volvieron a empezar de cero.

Aun así, con casi 39 años, el futbolista se aleja cada vez más del rol de atleta de máximo nivel para centrarse en su familia y ejercer su papel de padre.

Así lo cuenta en una entrevista exclusiva para el programa argentino ‘Lo del Pollo’, donde explica que una parte de sus mañanas la dedica a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, de 13, 10 y 8 años respectivamente.

La rutina del jugador

Su rutina consiste en despertarse a las 7.00 de la mañana y llevar a los tres al colegio antes de irse a entrenar: “Hay días que me despierto a las siete o siete menos diez, depende de la hora a la que entren los nenes a la escuela”, explica el argentino.

Asimismo, relata alguna curiosidad de los colegios de la localidad: a diferencia de los colegios de Barcelona, los padres tienen menos trato entre ellos, ya que al llegar en coche hay un trabajador que les abre la puerta del vehículo y acompaña a los niños hasta las aulas, algo que, como dice, tiene su parte mala.

Su posible retirada

“Nosotros estábamos acostumbrados a tener contacto con los padres, a llegar y conocer los compañeros de los nenes. Hoy nos pasa que quieren ir a la casa de alguno y uno no conoce a los padres y no sabe quién es ni a dónde va”, cuenta la leyenda del fútbol.

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Tras dejar a sus hijos en el colegio, Messi se dirige directamente a entrenar. Y es que el argentino asegura que no tiene pensado dejar el fútbol, aunque el año que viene cumpla los 40: “me da lo mismo la edad mientras yo pueda seguir haciendo lo que me guste y me sienta capacitado y físicamente bien”, declara para los que tenían dudas sobre su posible retirada del fútbol.