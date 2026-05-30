Luis Enrique y su hija Sira Martínez: "Nunca hablamos de fútbol. Cuando nos sentamos a la mesa cambiamos de tema"

Después de éxitos como futbolista en equipos como el Real Madrid y el FC Barcelona, Luis Enrique dio el salto a los banquillos y acabó convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del fútbol. El técnico asturiano brilló especialmente durante su etapa al frente del conjunto azulgrana entre 2014 y 2017, y desde 2023 está al mando del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, más allá del fútbol y del carácter competitivo que siempre ha mostrado públicamente, quienes mejor lo conocen aseguran que en la distancias corta es una persona muy familiar y cercana.

Así lo explicó hace un tiempo Sira, su hija de 26 años. La joven ha construido su propio camino lejos del fútbol y centrada en el mundo ecuestre, una pasión que tiene desde pequeña: "Tengo mucha familia en Asturias y veía los caballos en los paseos por la montaña. Un día me dejaron subir a un poni cuando tenía seis años; creo que fue la primera vez que monté. Más adelante, en el colegio, lo hacía como actividad extraescolar. Desde entonces no he dejado de montar".

Una vida bajo el foco mediático

Sira aseguró que se siente afortunada de haber crecido acostumbrada desde pequeña a la presión mediática y agradece el apoyo que siempre ha recibido de su familia: "Gracias a mi familia he tenido ciertas facilidades, pero en este deporte, si no trabajas duro, te sacrificas y eres constante, no llegas a ninguna parte".

En una entrevista para 'Vanity Fair', la joven habló con naturalidad sobre cómo es Luis Enrique fuera de cámara: "Tiene carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea y jugar a las cartas, por ejemplo. Y viajar. En Navidad siempre nos vamos fuera".

Sira reconoció que desde pequeña convivió con la popularidad de su padre, aunque no hubo un momento concreto en el que descubriera quién era realmente para la gente: "Iba caminando por Barcelona con él y le pedían fotos todo el tiempo. Incluso durante las vacaciones en las Maldivas".

Aunque el fútbol siempre ha estado presente en la familia, en casa intentan desconectar completamente de ese mundo. De hecho, la hija del técnico del PSG explicó que durante las comidas prefieren hablar de cualquier otro tema antes que de partidos o entrenamientos: "Nunca hablamos de ello. Cuando nos sentamos a la mesa, cambiamos de tema".

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Sira reconoce que gran parte de la mentalidad con la que afronta su carrera deportiva la ha heredado de su padre: "Como deportista, siempre me ha enseñado a ser trabajadora, humilde y a luchar por lo que quiero. Siempre me dice que todo pasa, que incluso los mejores se equivocan, y que nunca podrás triunfar si antes no cometes errores y aprendes a sacar tu mejor versión".