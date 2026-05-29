Pep Guardiola y Cristina Serra, juntos pero no revueltos

En el universo del corazón algunos gestos pueden convertirse en relato y titulares, especialmente cuando entra en juego la combinación perfecta: interpretaciones libres y mucho entusiasmo por leer entre líneas lo que, a veces, ni siquiera está escrito. Una imagen, un comentario o una actitud que nos llame la atención a los periodistas puede desencadenar que las historias que nos montamos encajen demasiado rápido, más aún que los propios hechos.

Uno de esos titulares construidos a partir de una imagen y mucho entusiasmo interpretativo tiene como protagonista a Pep Guardiola. Una fotografía suya acompañado de su exmujer, Cristina Serra, en Manchester, ha bastado para disparar rumores y dar por hecho la reconciliación de la pareja, separada desde finales de 2024. Una persona muy cercana al exfutbolista nos asegura a las Mamarazzis que “no ha habido reconciliación ni vuelta atrás sentimental”. Esta fuente nos asegura que pese a que “mantienen una relación cercana y muy civilizada”, ya han tomado caminos separados, “tras dividir sus bienes y firmar un acuerdo económico beneficioso para ambas partes”. Cristina, nos cuentan, viajó a Manchester “a petición de sus hijos” y lo hizo acompañada de su exsuegro Valentí. Después de más de 30 años juntos, siguen siendo familia.

Su relación es tan cordial que no es extraño verles juntos. Así es que el pasado miércoles, tras su regreso de Manchester, ambos fueron vistos juntos charlando y disfrutando de la terraza del histórico y lujoso Hostal La Gavina de S’Agaró, en la Costa Brava. Podría ser una situación de lo más romántica, si no fuera porque el entorno de Guardiola nos insiste que entre ellos sólo existe una relación cordial y familiar. Ese mismo entorno, nos sitúa el futuro del exfutbolista en Abu Dhabi, para tomarse “una temporada sabática de entre 3 y 6 meses”. Tras rechazar algunas ofertas millonarias, como la de entrenar a la Selección de Arabia Saudita, Guardiola necesita parar y tomarse un tiempo de descanso. Veremos si alejarse de su profesión -la que fue el principal escollo en su matrimonio- logra acercarle, de nuevo, a su exmujer. Nunca se sabe.

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Nuestra otra protagonista es Tita Cervera. La Baronesa sigue acaparando titulares por los continuos rumores sobre su salud. Tita atraviesa un momento muy delicado y se encuentra bajo un “frecuente seguimiento médico” para ajustar el tratamiento más adecuado para su estado. En las últimas semanas, distintos episodios han requerido atención hospitalaria y vigilancia estrecha. Nos aseguran personas conocedoras de su situación que “los médicos le recomiendan reposo y prudencia en su actividad diaria, evitando desplazamientos que no sean estrictamente necesarios”. Según nos relatan, Carmen mantiene su carácter activo, “pendiente siempre de su tablet y teléfono móvil”, y permanece acompañada las 24 horas del día. Nos cuentan también que la familia se organiza en un entorno muy discreto y se procura mantener la normalidad, sobre todo por el bien de sus hijas, especialmente Sabina, con las que Borja y Blanca mantienen una relación fluida y muy cordial. Dicen que no hay mal que por bien no venga. La unión familiar es un hecho, por fin.