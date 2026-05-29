Del Primavera Sound al Sónar o el Cruïlla: guía para triunfar con el 'look' perfecto en los festivales de Barcelona este verano

No se viste igual para ver a Doja Cat, The Cure, Gorillaz o Bad Gyal en el Primavera Sound, que para bailar electrónica con Skepta, Amelie Lens o Charlotte de Witte en el Sónar. Tampoco se prepara igual una noche mediterránea en el Cruïlla, con Halsey, Pixies, David Byrne o Rigoberta Bandini, que el negro del Rock Fest, con The Offspring, Testament o Tankard. Desde hace años, Coachella marca el imaginario global de la moda festivalera -crochet, botas cowboy, brillos y boho-, pero en Barcelona ese manual se adapta al asfalto, al calor húmedo y a carteles eclécticos. Por eso, la primera decisión deberían ser los pies: zapatillas, botas o sandalias robustas para aguantar muchas horas de pie. La clave está en sumar fantasía sin olvidar una realidad: se va a bailar, caminar y sudar.

Lorena Montón, periodista, escritora y divulgadora musical especializada en cultura fan, es autora de 'Mi diario de conciertos' y coautora de 'Rock, arte y estética. Moda y tendencias', en el que, junto a Erik Oz, también especialista musical, analizan cómo la música marca la forma de vestir de diferentes generaciones. Para esta guía de estilismos para los festivales de verano, parte de una idea clave: "Los 'looks' para los festivales cada vez son más variopintos porque ya no dependen tanto del tipo de evento sino del fandom que acude".

En el Primavera Sound, la mezcla manda. "No vestirán igual los fans de Bad Gyal, con un 'look' urbano, que los seguidores de Addison Rae, que tienden más al 'coquette', por no hablar del público de The Cure, que probablemente tienda más a llevar camisetas de la banda que a pintarse la cara emulando a Robert Smith", apunta Montón. También pesa la edad: "El público más joven acostumbra a apropiarse de la estética de su ídolo, el fenómeno de los 'stans' [fans acérrimos], mientras que las personas más adultas muestran la pasión por su banda llevando prendas de 'merchandising'".

📌Aquí encajan vestidos lenceros, botas cowboy, camisetas gráficas, denim ancho, transparencias, crochet y zapatillas retro. En accesorios: gafas pequeñas, collares y bolsos cruzados. El maquillaje puede permitirse 'eyeliner' de color o labios 'glossy', siempre con ese aire de improvisación calculada que funciona tan bien en el Fòrum.

Asistentes al Primavera Sound, con sus mejores galas para el festival. / MANU MITRU / EPC

El Sónar pide otro código: más técnico y nocturno. Con Skepta, Amelie Lens o Charlotte de Witte, el 'look' se mueve entre la estética rave y el minimalismo funcional. "Con la electrónica como telón de fondo, la estética pasa por tops asimétricos y de tiras, dejando el abdomen al aire, pantalones de cargo y gafas de sol", resume Montón.

📌También funcionan zapatillas, plataformas y gorras con visera, muy útiles para protegerse del sol. El maquillaje admite plata, efecto 'wet', 'eyeliner' gráfico o toques neón. En accesorios: gafas envolventes, bolso técnico y gorra.

El ambiente en la última jornada del Sónar 2025.. / Jordi Otix / EPC

El Cruïlla tiene un público transversal. Con Halsey, Pixies, David Byrne o Rigoberta Bandini, mezcla estilos. Para Montón, "estamos en un punto medio: el cartel también es variopinto pero la tendencia estética es más propia del indie, con 'looks' bohemios donde la comodidad prima ante la estética, sobre todo en los chicos".

📌Funcionan vestidos vaporosos, rejillas, vaqueros cortos, algodón, lino, camisas estampadas y bermudas amplias. La experta cita "complementos de aire romántico, ya sean pulseras, colgantes, adornos capilares y sombreros de ala ancha". En 'beauty': piel bronceada y pelo natural.

Ambiente y publico en el Parc del Fòrum, en el Festival Cruïlla de 2024. / FERRAN SENDRA / EPC

En el Rock Fest, la tribu es más reconocible. "En citas musicales con un marcado estilo rockero como el Rock Fest, la tribu tiene más consistencia y el público suele vestirse de una manera más uniforme", señala Montón. Con The Offspring, Testament o Tankard, el uniforme no falla: camiseta de banda, vaquero recto y botas, Converse o Vans.

📌"El negro como color predominante así como las camisetas con nombres y logos de grupos" marcan el código, junto a "muñequeras, cinturones de tachuelas, choquers, y anillos y pendientes plateados", observa Lorena. En julio conviene dosificar el cuero. El maquillaje puede ir al grunge.

El público, dándolo todo en el Barcelona Rock Fest, en el Parc de Can Zam. / FERRAN SENDRA / EPC

En Canet Rock, con Figa Flawas, The Tyets, Buhos, Els Catarres o La Fúmiga, manda la energía festiva y la resistencia al calor. "Lo que prima es la comodidad y protección bajo el sol", señala Montón.

📌Por eso recomienda "camisetas de algodón y de tirantes tanto para chicos como chicas, colores vivos como verdes, naranjas o amarillos, vestidos de flores y pantalones cortos". Para el pelo largo, "los moños, trenzas y coletas altas son muy socorridas en las horas de mayor temperatura". Aquí los accesorios son prácticos: gafas, abanico y bolso manos libres.