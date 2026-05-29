Ana Duato responde tras la anulación de la Audiencia Nacional de su absolución: "A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes"

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha suspendido la absolución de la actriz Ana Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, por el caso Nummaria, el fraude fiscal por el que fueron investigados en 2025. Mientras que ambos salieron ilesos del asunto, el asesor fiscal Fernando Peña, dueño del despacho de abogados Nummaria, obtuvo una condena de 80 años de cárcel, y el actor Imanol Arias, otra de dos años y dos meses de prisión que ya ha cumplido tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y reintegrar al fisco 2.225.973 euros.

Ahora, unos meses más tarde, la audiencia ha pedido repetir el juicio contra Duato y Bernardeau con un tribunal diferente, alegando que el recurso de la Abogacía del Estado -interpuesto el pasado octubre- que los absolvió no justifica "en términos de lógica racional' los motivos por los que se les ha eximido de responsabilidades penales. Los magistrados precisan que no pueden condenarlos directamente, pero sostienen que la sentencia presenta insuficiencias; principalmente, el hecho de que la actriz desconociera la existencia de un fraude que redujo notablemente su tributación.

La reacción de Duato

La resolución del juicio mostró que, entre 2010 y 2012, Duato había ingresado 2,24 millones de euros netos, pero que durante ese tiempo solo tributó 896.000 euros tras acogerse a un sistema de renta vitalicia. Para su absolución, la Sala de lo Penal tuvo en cuenta que simplemente era una actriz, que carecía de formación específica y que su conducta era compatible con la creencia de estar actuando dentro de una opción fiscal lícita. Con todo, el tribunal ha insistido en que es imposible que alguien haya percibido durante tres años consecutivos importes veinte veces superiores a los pactados sin advertir del carácter ficticio del contrato.

Tras conocerse la noticia, la actriz ha emitido un comunicado expresando su indignación: "Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar. La sentencia era tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió". Y ha añadido: "La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia. A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes. Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado".

¿Prisión para los acusados?

Para Peña, la fiscalía ha ordenado repetir el juicio, pero únicamente como cooperador de los hechos por los que han sido acusados Duato y Bernrdeau. En la sentencia del abogado, la Sala de Apelación rebajó su pena a 78 años al considerar que uno de los delitos por los que fue condenado había prescrito. Actualmente, cuenta con 12 delitos contra la Hacienda pública -en los que ayudó a varios clientes, como Imanol Arias, a cometer evasión fiscal- y otros por estafa procesal, falsedad documental, insolvencia punible y frustración de la ejecución.

Respecto a Miguel Ángel Bernardeau, los magistrados también consideran insuficiente la fundamentación utilizada para descartar la existencia de ocultación o fraude. Destacan, además, que los ingresos se canalizaron a través de sociedades creadas por el propio acusado. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, ha expresado a Antena 3 que no puede dibujar un futuro preciso para él, pero que cabe la posibilidad de que acabe en prisión junto a su esposa si la acusación se mantiene en los mismos términos.