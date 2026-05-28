María Pombo amplía sus negocios hacia el 'skincare' con YUZZ, su nuevo refresco con vitamina C y ácido hialurónico

María Pombo vuelve a convertir un lanzamiento en tema de conversación. Después de jugar al misterio en sus redes sociales, la creadora de contenido ha presentado YUZZ, un nuevo refresco funcional que se mueve entre el universo del bienestar, el autocuidado y el 'skincare'. La bebida, desarrollada en colaboración con Mahou San Miguel, supone además la entrada de la cervecera en la categoría de refrescos funcionales, un segmento en auge entre quienes buscan cuidarse también a través de lo que consumen.

El proyecto llega con Pombo como embajadora, aunque su papel va más allá de prestar su imagen. Según ha explicado, la 'influencer' se ha implicado desde el inicio en el desarrollo del producto. "El proceso ha sido largo, pero apasionante", asegura. "La primera reunión tuvo lugar hace más de un año, y desde ahí ha sido todo búsqueda de ideas, de inspiración, encontrar el color perfecto, el sabor y los ingredientes perfectos... Ha sido intenso, divertido y aún no me creo que ya esté disponible para todo el mundo".

Bajo en calorías y vegano

YUZZ se presenta como un refresco "saludable" que complementa la rutina de 'skincare' y que puede tomarse "en cualquier lado mientras disfrutas", en palabras de la propia Pombo. Su fórmula combina vitamina C y ácido hialurónico de origen vegano, extraído del hongo Tremella fuciformis, con una base de agua carbonatada y zumo concentrado de manzana. Es bajo en calorías, vegano, sin gluten, sin edulcorantes y con azúcares naturalmente presentes.

La bebida aterriza bajo el concepto de 'fun skincare', una forma de presentar el autocuidado desde el placer y no desde la obligación. Su lema, 'Here You Glow', resume esa idea de belleza que empieza por dentro y se expresa por fuera. El nombre YUZZ juega con el fonema de 'youth' -"juventud", en inglés-, aunque su propuesta se sitúa lejos del cosmético tradicional: una bebida funcional asociada al bienestar, al ritmo de vida actual y al consumo aspiracional.

Está a la venta en la web de YUZZ, en Amazon y en puntos de venta seleccionados. La marca también ha organizado una 'pop-up' experiencial el jueves 28 de mayo en la Plaza Felipe II de Madrid, entre las 16.30 y las 20.30 horas, donde los seguidores podrán probar la bebida, hacerse fotos en un fotomatón personalizado y recibir regalos durante la tarde.

De las redes al imperio Pombo

El fichaje de María Pombo encaja con la estrategia de una marca que busca visibilidad inmediata y relato aspiracional. La madrileña, nacida en 1994, es una de las creadoras de contenido más influyentes de España y suma más de cuatro millones de seguidores en redes sociales. Su universo público mezcla moda, maternidad, viajes, familia, decoración y estilo de vida, pero hace tiempo que su nombre funciona también como plataforma empresarial.

Pombo ha participado en televisión, ha protagonizado el 'docurreality' familiar 'Pombo' en Prime Video y ha impulsado distintos proyectos vinculados a la moda, la restauración, la representación de talento y el entretenimiento. En 2022 fue reconocida por 'Forbe's como mejor emprendedora digital y recibió el premio a Influencer Digital del Año.

Entre sus negocios más conocidos figura La Martinuca, el proyecto gastronómico especializado en tortillas de patata del que es socia junto a su marido, Pablo Castellano, y otros socios. También está vinculada a Vertical, agencia de 'management' que trabaja con deportistas, creadores y artistas. A ello se suma 'Suavefest', el festival que ha organizado junto a su entorno y que ha reforzado su capacidad para movilizar comunidad más allá de Instagram.

Su trayectoria empresarial también ha vivido cambios. En los últimos años se ha desvinculado de proyectos de moda como Tipi Tent, la firma que lanzó junto a su hermana Marta Pombo y otros socios, y de Name The Brand, marca nacida en 2019 en la que su papel había quedado más ligado a la imagen que a la gestión diaria. Ese giro ha terminado de reposicionar su perfil: menos centrado en la moda propia y más orientado a colaboraciones, embajadurías, restauración, contenidos y nuevos territorios de consumo.