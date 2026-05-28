Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesMíchelIncendio ÒrriusProfesoresHuelga profesoresFGCLa RevueltaApnea sueño
instagramlinkedin

Famosos

De ser un famoso cantante a verse arruinado: "Tiene problemas muy graves de dinero y se enfrenta a una demanda de desahucio"

El artista habría reconocido ante el juez una delicada situación económica y problemas de salud

Francisco González Sarrià

Francisco González Sarrià / Archivo

Andrea Riera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el tiempo, vemos cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica acaban atravesando momentos complicados, incluso llegando a la ruina.

A muchos artistas les va llegando menos trabajo, sus ingresos bajan y también pueden aparecer problemas personales. Todo eso hace que su situación cambie sin que apenas se den cuenta y, a veces, de manera bastante rápida.

Uno de esos casos es el de Francisco González Sarrià, que ha vuelto a colocarse en el foco mediático tras conocerse nuevos detalles sobre el procedimiento judicial abierto por el supuesto impago de la pensión de Naomi Apolinar, fruto de su relación con la bailarina Denia Apolinar.

El asunto se ha intensificado después de que en el programa 'D Corazón', el periodista Arnau Martínez explicara que el cantante habría reconocido en sede judicial una situación económica complicada. Según contó, la declaración fue tensa y el artista evitó responder a varias preguntas.

"Fue una declaración muy tensa, no quiso responder. Tiene problemas de salud y problemas muy graves de dinero, y además lo podrían desahuciar más pronto que tarde… Se enfrenta a una demanda de desahucio", aseguró el colaborador.

Martínez también añadió que el proceso sigue su curso y que hay plazos importantes encima de la mesa: "Ahora tiene siete días para presentar esa demanda de desahucio. Le he preguntado a Denia por esto y me dice que a ella no le consta y que no se cree que tenga problemas económicos".

Precisamente, Denia Apolinar ha mostrado dudas sobre esa supuesta situación financiera, señalando que no le encajan algunos datos, sobre todo teniendo en cuenta que el cantante tendría varios conciertos programados este año. Esa diferencia de versiones ha alimentado aún más la polémica.

Hace apenas un mes, Francisco ya se defendía con declaraciones muy duras, asegurando: "Yo no soy un personaje muy afín al régimen y todos los medios afines me han atacado como hienas. Esto es una cortina de humo para tapar un montón de cosas que han ocurrido esta semana. Estoy harto de que nos utilicen a los artistas".

Noticias relacionadas

También se pronunció sobre las conversaciones con su expareja, negando que hubiera nada fuera de lo privado: "Denia lo único que busca es dinero. Estoy harto de esta gente. ¿Tú sabes lo que son 25 años aguantando a una tipa con la que no he tenido nada?".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  2. La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  3. El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
  4. Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria
  5. Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
  6. Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
  7. David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
  8. Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

El ‘gemelo digital’ se expande a Catalunya y guiará al sector inmobiliario en la construcción de 50.000 parcelas

El ‘gemelo digital’ se expande a Catalunya y guiará al sector inmobiliario en la construcción de 50.000 parcelas

Las 8 bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, "pena social anticipada" e indicios "contaminados"

Las 8 bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, "pena social anticipada" e indicios "contaminados"

La DGT alberga el Foro contra la Violencia Vial, poniendo el foco en el consumo de drogas al volante

La DGT alberga el Foro contra la Violencia Vial, poniendo el foco en el consumo de drogas al volante

La Modelo revive en una expo las cuatro jornadas de mayo de 1976 en las que cristalizó el feminismo en Barcelona

La Modelo revive en una expo las cuatro jornadas de mayo de 1976 en las que cristalizó el feminismo en Barcelona

Directo | Educació eleva a casi 400 euros al mes la subida salarial a partir de 2029

Directo | Educació eleva a casi 400 euros al mes la subida salarial a partir de 2029

Lucía Sempere: "Me gustaría que a nivel internacional dijeran: cuidado con los españoles"

Lucía Sempere: "Me gustaría que a nivel internacional dijeran: cuidado con los españoles"

Los Bomberos trabajan en el incendio de Òrrius y lo consideran como un fuego industrial

Los Bomberos trabajan en el incendio de Òrrius y lo consideran como un fuego industrial