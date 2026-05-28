La imagen de Carmen Machi junto a su pareja que rompe con años de discreción

Carmen Machi ha recibido este miércoles de manos de los reyes Felipe VI y Letizia la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. A sus 63 años, la intérprete ha sido galardonada en el Teatro de Rojas de Toledo por su larga trayectoria y contribución en el campo de las artes escénicas. No obstante, horas antes de la ceremonia, la actriz acudió a una cena -junto al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez- en Cigarral de Ángel, que dejó una imagen a la que estamos poco habituados: Machi acompañada de su pareja.

Pese haber interpretado otros roles, fue el personaje de Aída en 'Siete vidas' el que la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas del país. Desde entonces, ha protagonizado un sinfín de series, películas y obras de teatro. Pero lo cierto es que Machi sigue siendo, en lo que a su vida personal se refiere, una desconocida para el gran público. La actriz ha conseguido blindar su intimidad y que sean pocos los datos que se conozcan sobre ella y su entorno. Eso incluye a su familia y, por supuesto, su vida sentimental, que comparte con Vicente desde hace más de dos décadas.

La actriz Carmen Machi a su llegada a la recepción oficial y cena institucional celebrada en el Cigarral del Ángel, a 26 de mayo de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha, junto a su pareja, Vicente. / Juanma Jiménez / Europa Press

¿Quién es Vicente?

Lo poco que sabemos de Vicente es que es músico de profesión y que reside junto a la actriz en un piso céntrico del barrio madrileño de Malasaña. Ambos separan muy bien su faceta personal de su vida profesional. Machi siempre acude sola a sus estrenos. Sin embargo, los paparazzi han conseguido captar a la pareja en varias ocasiones de forma furtiva y también en alguna que otra celebración, como es el caso de los Premios Goya 2015: tras recoger el galardón a Mejor Actriz de Reparto, Carmen mencionó a Vicente y lo describió como "lo más bonito de ná". Después de aquellas palabras, protagonizaron un beso entre lágrimas.

Para una entrevista de 'Mujer Hoy', la intérprete también se refirió a su pareja como "un ser maravilloso y extraordinario", con el que mantiene una convivencia perfecta salvo a la hora de ver series en la televisión: "Yo tengo que reconocer que a mí, mi pareja me espera, pero yo a él no. Si me quedo dormida él no avanza en la serie, si se queda él yo sí avanzo", confesó una vez entre risas en el plató de 'El Hormiguero'.

Sin planes de boda

En el universo de Carmen y Vicente no hay planes de boda. Así lo contó la actriz en 2022 durante el estreno de la película 'Amor de madre': "Casarme me da miedo; lo mismo que tener un hijo". En 'Mujer Hoy' aseguró que le resultaba bastante "marciano" que la cuestionaran por no ser madre: "Para mí no supone un trauma, pero quizá sí para la persona que lo pregunta. Yo, desde luego, no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto. ¿Es la mujer la que piensa que otra mujer es incompleta por no tener hijos o te lo preguntan aquellas que están frustradas precisamente por haberlos tenido?", reflexionó.

Machi ha conseguido varios logros profesionales y ha participado en muchas producciones famosas como 'La Mesías' -la serie de los Javis laureada en los Premios Feroz 2024-. No obstante, ha admitido haberse sentido señalada por no estar casada: "¡Más incompleta todavía! Estoy muy a gusto así. Llevo con Vicente, mi pareja, un montón de años, probablemente más de 20". Ambos han decidido vivir su amor de forma poco tradicional y lejos de los focos, y parece que les va bien: cuando la presión de los rodajes les aprieta, se trasladan a su refugio en las playas de Zahara de los Atunes (Cádiz, Andalucía), donde los fotógrafos también han logrado captar a la pareja disfrutando del anonimato como turistas.