Pep Guardiola prepara su retiro millonario en Abu Dabi sin vuelta atrás en su separación con Cristina Serra

Llega el miércoles y, con él, un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. En esta ocasión, Lorena Vázquez ha arrancado el programa con el verano todavía sin estrenar —aunque "queda muy poco"— y con una Laura Fa "agotadísima" aunque, eso sí, "muy feliz de la vida".

Con la vista puesta en la temporada estival, las periodistas han repasado la actualidad de Pep Guardiola tras el adiós a su querido City y el aterrizaje definitivo de Miguel Bosé en Andorra. También ha habido tiempo para abordar el paso atrás de Jonathan Andic en Mango, la entrevista de Paloma Lago en '¡Hola!', el susto de Ivonne Reyes en 'Supervivientes' o la preocupación del príncipe Haakon Magnus de Noruega por su esposa Mette-Marit. No ha faltado tampoco la polémica del desahucio de Francisco y un último bloque dedicado a los bloqueos y desbloqueos entre las Mamarazzis y algunas caras conocidas. Sin más preámbulo, vamos con las novedades de esta semana en la prensa del corazón.

Pep Guardiola y Cristina Serra, una expareja "bien avenida" (pero expareja al fin y al cabo)

Desde que Pep Guardiola anunció su marcha del Manchester City, los rumores sobre una posible reconciliación con su expareja, Cristina Serra, no han dejado de crecer. Las Mamarazzis, sin embargo, han llegado al programa con información exclusiva para desmentirlo: "De reconciliación, absolutamente nada". Se trata de una pareja "bien avenida" que tiene clarísimo que va a seguir siendo expareja. Cristina acudió a la despedida del entrenador —donde también estaba la banda catalana Mishima— a petición de la familia, por tratarse de un momento importante. Viajó junto a su exsuegro el pasado viernes y regresaron juntos a la hija menor de la pareja el martes. En una ceremonia de lo más emotiva, Guardiola, por su parte, tuvo unas bonitas palabras para la mujer –refiriéndose a ella como "Cris"– que lo ha acompañado a lo largo de prácticamente toda su carrera en los banquillos.

Según las periodistas, se han hecho esfuerzos por ambas partes para dejar las cosas bien atadas, con el patrimonio bien repartido y sentando los precedentes para una buena amistad posrelación sentimental. "Creo que pueden estar los dos bastante satisfechos", ha asegurado Vázquez, sin llegar a desvelar las cifras por motivos lógicos de confidencialidad. Las Mamarazzis se reafirman, así, en la información que ya dieron en su día desmintiendo los rumores de reconciliación durante los trámites de la separación.

Nueva etapa profesional: del retiro en Abu Dabi a una oferta millonaria

Sobre el futuro profesional del entrenador, las periodistas explican que "quiere tomarse una temporada sabática" de "entre tres y seis meses". Como mínimo, pues, los próximos tres meses los pasará en Abu Dabi. Cabe destacar que también contempló la posibilidad de trasladarse a Dubái. Finalmente, por diferentes motivos, como que su hijo también se encuentra instalado en los Emiratos Árabes Unidos, se decantó por la capital emiratí.

Por el momento, Guardiola no volverá a entrenar a ninguno de los principales clubes europeos, aunque sí que "habría recibido una muy buena oferta de la Selección de Arabia Saudita", con hasta 50 millones libres de impuestos sobre la mesa.

El último año ha sido complicado para Pep, ya que pese a que su prioridad sea el fútbol —de hecho, la renovación con el City fue, según desvelaron las Mamarazzis en su día, lo que terminó de dinamitar el matrimonio—, en este último tramo se ha sentido solo, con sus hijos ya mayores y sin su mujer al lado. Solo, eso sí, no ha estado: "Ha tenido alguna ilusión a la que él mismo no le ha dado ninguna importancia", palabras textuales del entorno del exfutbolista. Cristina Serra, mientras tanto, está instalada en su piso de soltera en el centro de Barcelona, cerca de su tienda.

Miguel Bosé ya tiene casa en Andorra

El medio andorrano 'Altaveu' ha publicado esta semana en exclusiva que, tras meses buscando, Miguel Bosé ya tiene casa en el principado. La vivienda se encuentra en el núcleo urbano de Les Escaldes, concretamente en la urbanización Guem, a apenas diez minutos del colegio al que irán sus hijos. La noticia llega incluso con fotografías del inmueble, que llevaba mucho tiempo sin estar habitado y cuyo propietario es extranjero. Las obras irán en la línea de conseguir mayor privacidad y seguridad para el cantante y su familia. ¿El precio de este movimiento? Bosé pagará un alquiler de 10.000 euros mensuales por la finca, bautizada hasta ahora como 'Four Oaks Grange'.

Las Mamarazzis no tienen ninguna duda deque el único motivo que lleva a Bosé hasta allí es la motivación tributaria. Con todo, el cantante ya ha estado visitando la propiedad, y en el citado diario proponen incluso a los vecinos que aporten más información, ya que el único detalle conocido es que ha tenido que deshacerse de los muebles que había ya instalados. El traslado, tal como ya adelantaron las Mamarazzis en episodios anteriores, está previsto para junio, así que muy pronto lo veremos arriba y abajo.

Jonathan Andic se aparta de la dirección de Mango

A través de una nota de prensa en la que tuvo también un recuerdo para su fallecido padre, Jonathan Andic comunicó a los medios que rescindía temporalmente sus funciones en la dirección de Mango para centrarse en su defensa. En el comunicado, el hijo del fundador dejaba claro que el resto de la familia está de su lado; mientras, Toni Ruiz también le ha trasladado su respeto y apoyo y, junto al resto del consejo, han manifestado creer en su inocencia.

El entorno del empresario, además, está feliz con la decisión, ya que la gestión del gigante textil nunca fue el fuerte de Jonathan. "El carácter de Jonathan no era el de su padre", han apuntado las Mamarazzis, comparando el trato hacia la gente de su alrededor con el que solía tener su padre.

Sobre la estrategia de defensa, las periodistas recuerdan una de las líneas que se va a utilizar: visitando una empresa, Isak Andic ya se había desmayado en una ocasión, por lo que ahora se quiere sugerir que la caída pudo haberse producido por un motivo similar. En el lado contrario, la pisada fuertemente marcada en el pavimento del lugar donde tuvo lugar el accidente es ahora el principal indicio que apunta hacia su hijo como sospechoso de homicidio.

En lo personal, Jonathan Andic vivía en Turó Park y, con el dinero amasado, estaba construyendo un "casoplón" en la zona de Pedralbes.

Paloma Lago rompe su silencio en '¡Hola!'

La entrevista de la semana en '¡Hola!' la ha protagonizado Paloma Lago, que ha hablado por primera vez de la denuncia por agresión sexual que interpuso contra su expareja, el exconselleiro de Mar de la Xunta Alfonso Villares. Cabe recordar que cuando se hizo pública la investigación, que se ha prolongado durante 16 meses, él dimitió pese a confiar en su inocencia.

Sea como sea, en la entrevista, Lago desvela que el caso se ha archivado provisionalmente por falta de indicios para procesarlo. Las Mamarazzis han recogido el punto más delicado del asunto: los análisis toxicológicos no revelaron que hubiese sido drogada, que es lo que ella defiende. Al parecer, tardó varias horas en acudir a someterse a estas pruebas, lapso en el que las sustancias podrían haber desaparecido ya de su cuerpo.

Susto de Ivonne Reyes en 'Supervivientes'

Otra de las protagonistas de la semana es Ivonne Reyes, que sufrío una aparatosa caída durante una prueba de 'Supervivientes'. La concursante fue atendida en la propia playa por el equipo médico del 'reality' y, posteriormente, trasladada a un centro médico para recibir los mejores cuidados.

Las Mamarazzis adelantan que Reyes se encuentra bien y fuera de peligro, aunque el diagnóstico completo se conocerá en la próxima gala del programa.

Preocupación del príncipe Haakon por Mette-Marit

Más allá de nuestras fronteras, el príncipe Haakon de Noruega ha mostrado públicamente su preocupación por el estado de salud de su mujer, Mette-Marit, ya diagnosticada el año pasado de una fibrosis pulmonar. El propio heredero ha confirmado que la princesa está "muy enferma" y ha querido transmitir, sin tapujos, que está "muy preocupado" por ella.

Cabe recordar, además, que el hijo del matrimonio, Marius Borg Høiby, conocerá a mediados de junio la sentencia del juez por los 40 cargos criminales a los que se enfrenta, que incluyen cuatro acusaciones de violación, agresiones en el ámbito de la violencia doméstica, abusos sexuales, amenazas y tráfico de estupefacientes. La Fiscalía noruega ha solicitado una condena de siete años y siete meses de prisión, mientras el acusado permanece en prisión preventiva.

Francisco, al borde del desahucio

Arnau Martínez anunció en 'D Corazón' que el cantante Francisco iba a ser desahuciado, además de sufrir "problemas de salud". Poco después, el artista se defendió en 'Y ahora Sonsoles', programa al que acudió a coste cero por su amistad con Beatriz Cortázar. Las Mamarazzis, sin embargo, confirman la información de su compañero de profesión: aunque Paca, esposa del músico, intervino para desmentir que existiese una orden, el periodista sabía que Francisco había esgrimido la demanda de desahucio recibida como motivo para no pagar la pensión mensual de 500 euros para su hija con Denia Apolinar.

En el documento oficial, al que han tenido acceso las Mamarazzis, se confirma esa declaración y, por tanto, la versión de Arnau Martínez, quien además explicó a las autoras del pódcast que en este tipo de declaraciones "puedes mentir".

Bloqueos y desbloqueos en la prensa rosa

Alejandra Castelló ha publicado en 'Zona Rainpod' su entrevista a Laura Fa, que abre la segunda temporada de invitados del espacio 'Te va a picar'. El titular escogido —"María Patiño me tiene bloqueada en Instagram"— ha dado mucho que hablar, aunque la propia Fa matiza su respuesta: la presentadora la bloqueó en un arrebato hace años y la cosa ha quedado así, pero la relación entre ambas es "genial".

Paralelamente, Ana Obregón –quien, como Risto Mejide, tiene bloqueada a las Mamarazzis– pilló a Lorena Vázquez por los pasillos, la abrazó y le confesó que la desbloquearía después de haber roto una lanza en su favor tras muchos años de generosidad de la actriz y modelo hacia la prensa del corazón. "Creo que no sabe cómo me tiene guardada", ha bromeado Vázquez. Para descubrir si la reconciliación finalmente se formaliza, tocará esperar al próximo episodio.

Pep Guardiola prepara su retiro millonario en Abu Dabi sin vuelta atrás en su separación con Cristina Serra / EL PERIÓDICO

Antes de despedir el programa, las Mamarazzis han querido agradecer al hasta ahora director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, el espacio recibido a lo largo de estos años, y dar la enhorabuena a su relevo, Gemma Martínez: "Toda la suerte del mundo".

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.