Palomo viste a Lestat: la colección cápsula que convierte el vampirismo en alta moda gótica

El vampiro más magnético de Anne Rice ya tiene armario de autor. AMC Global Media y el diseñador Palomo han presentado 'THE VAMPIRE LESTAT x PALOMO', una colección cápsula inspirada en la serie 'El vampiro Lestat' que lleva al terreno de la moda el romanticismo oscuro, la teatralidad y la sensualidad del personaje interpretado por Sam Reid. La colaboración está disponible desde el 26 de mayo en la web oficial de la firma y se adelanta al estreno de la ficción en España, previsto para el 8 de junio en AMC+.

La cápsula reúne 16 piezas que funcionan como un puente entre el imaginario vampírico y los códigos reconocibles de Alejandro Gómez Palomo: encaje, bordados, volúmenes dramáticos, sastrería escultórica, capas, chalecos, vestidos y chaquetas. En lugar de limitarse a una lectura literal del personaje, la propuesta traduce a prendas la tensión entre belleza, deseo, exceso y rebeldía que define a Lestat.

The Vampire Lestat x Palomo. / PALOMOSPAIN.COM

De 60 a 7.495 euros

En la tienda 'online' de Palomo, la colección aparece con precios que van de los 60 euros de la gorra The Vampire Cap a los 7.495 euros de la espectacular The Vampire Feathers Jacket, pasando por camisetas y tops con cristales Swarovski desde 115 euros, vaqueros Ass-Air por 350 euros, una blusa de seda por 695 euros, boas de plumas por 795 euros, una camisa bordada con cristales por 1.995 euros, vestidos entre 1.395 y 1.595 euros, pantalones por 4.495 euros y una capa de seda por 1.895 euros. La web de la firma resume la cápsula como una mezcla de elegancia teatral, romanticismo gótico e intensidad emocional inspirada en el universo vampírico de Anne Rice.

Varios modelos de la nueva colección de Palomo inspirada en 'El Vampiro Lestat'. / PALOMOSPAIN.COM

La colección llega en un momento especialmente fértil para Palomo, una firma que ha hecho de la teatralidad, la artesanía española y la fluidez de género parte de su identidad. En esta colaboración, ese lenguaje se oscurece y se afila: hay romanticismo gótico, pero también actitud de estrella de rock, un guiño clave a la trama de la serie, centrada en la gira eléctrica de Lestat y en su creciente poder sobre vampiros y humanos.

El propio Alejandro Gómez Palomo define el proyecto como una exploración de un universo compartido entre el lenguaje teatral de la marca y el espíritu provocador de Lestat. En ese diálogo, cada prenda parece moverse entre dos territorios: moda y personaje, elegancia y rebeldía, ficción y deseo.

Un 'look' femenino de 'THE VAMPIRE LESTAT x PALOMO'. / PALOMOSPAIN.COM

Estreno: acontecimiento cultural

La colaboración también tiene lectura estratégica. Para AMC Global Media, la cápsula conecta una franquicia global con el talento español y convierte el estreno de la serie en un acontecimiento cultural que desborda la pantalla. Para Palomo, supone una nueva demostración de su capacidad para dialogar con la cultura pop sin perder su ADN: prendas con vocación escénica, acabados preciosistas y una idea de la moda como herramienta de transformación.

El actor australiano Sam Reid posa durante el pase gráfico de la serie 'El Vampiro Lestat' en Madrid, este martes. / Kiko Huesca / EFE

El lanzamiento se celebró el 26 de mayo con un evento VIP en Madrid y la presencia de Sam Reid, protagonista de la serie. La fecha no es casual: la cápsula aterriza justo antes del estreno de 'El vampiro Lestat' en AMC+, donde el personaje vuelve con una energía más rockera, obsesiva y teatral que nunca.

Noticias relacionadas

En una temporada en la que la moda busca narrativas más allá de la pasarela, THE VAMPIRE LESTAT x PALOMO acierta al entender que vestir también puede ser una forma de interpretar. O, en este caso, de resucitar un mito.