Manu Guix, ingresado en el hospital por neumonía

Manu Guix, compositor, pianista y cantante barcelonés, debía cerrar este sábado 30 de mayo la quinta edición del Abadal Fest, en la bodega de Santa Maria de Horta d'Avinyó. No podrá hacerlo debido a una neumonía que le ha obligado a ingresar en el hospital y, a "posponer los conciertos" que tenía programados "en las fechas más próximas hasta que se restablezca completamente", según se ha informado desde su cuenta de Instagram. Desde el Abadal Fest, organizado por Victori Produccions y el Celler Abadal, se le desea “una rápida recuperación” con la esperanza de “poderlo reencontrar en breve”. Yeso tampoco podrá estar esta noche en la Gala Plácido, que se celebrará en el Kursaal para conmemorar los diez años de la Manresa Film Office.

Como alternativa a la actuación de Manu Guix, Abadal Fest ha trabajado para "encontrar a un artista de lujo que mantuviera la esencia especial de esta noche", y ya se ha anunciado que el sustituto será Ramon Mirabet. El cantante de Sant Feliu de Llobregat ya actuó en la bodega de Santa Maria de Horta d'Avinyó en el 2023, en la segunda edición del festival, y regresará este sábado en el marco de la gira de presentación de su quinto álbum, “V”, que es un homenaje a su trayectoria discográfica ya la vida, desde sus orígenes. Xevi Victori, responsable de Victori Produccions, apunta que "creo que va a gustar el cambio, porque encaja con el festival".

Si en 2023 llovió, esta vez el concierto será en el exterior

En aquella primera actuación de Mirabet en Santa Maria de Horta de Avinyó llovió, y el concierto tuvo que llevarse a cabo en el interior de la bodega. En esta ocasión, al esperar buen tiempo, podrá actuar en el exterior, en un espacio que invita a la magia de las noches de verano. La velada contará también con la actuación de apertura de Diana Murr, tal y como ya estaba previsto. Ofrecerá las canciones pop del disco “Destronada”, donde indaga en la feminidad y el poder de la revuelta.

Tras informar del cambio al público que ya había adquirido su entrada para el concierto de este sábado, el Abadal Fest también ha ofrecido, a quien quiera, cambiar la entrada para el concierto de Pastora, que abrirá el festival este jueves 28 de mayo o para el concierto de Alfred García, que actuará este viernes 29 de mayo. En estos casos, es necesario contactar con la organización exclusivamente por correo electrónico a visita@abadal.net indicando el número de pedido y el nombre asociado a la reserva.