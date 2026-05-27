Ibai Llanos prueba la tortilla más cara del mundo: "Cuesta 2.200 euros… es una auténtica barbaridad"

La tortilla de patatas es uno de los platos más populares de España. No es fácil realizar la elaboración, pero una de las claves es escoger una buena sartén antiadherente para que no se pegue y calcular bien el punto del huevo, ya sea cuajada o melosa, dependiendo del gusto de cada persona. Uno de los momentos más críticos es al girar la tortilla.

Ibai Llanos, considerado uno de los creadores de contenido más importantes del país, compartió un vídeo en TikTok en el que prueba la tortilla más cara del mundo. "Cuesta 2.200 euros… es una auténtica barbaridad", comentó. Sin embargo, reveló que puede pagarse a plazos, ya sea en 12, 24 o 36 meses.

El influencer señaló que la elaboración está hecha con patata bonotte, que se comercializa a un precio de 500 euros el kilo, pues es la patata más cara y exclusiva del mundo. "Estas patatas salen solo dos semanas al año", reconoció.

A continuación, Llanos desveló que también lleva cebolla caramelizada con vino Pedro Ximénez. En total, la elaboración cuenta con: patata bonotte, cebolla, aceite de oliva virgen extra, trufa blanca rallada y huevo marán.

El creador de contenido se sinceró diciendo que él no la ha comprado, sino que se la han regalado: "Alguno se preguntará, ¿alguien la compra de verdad? Pues sí, nos ha dicho la tortillera que ha habido gente que ha pagado 2.200 euros por esta tortilla".

Entre bromas, Llanos dijo: "No sé si lo ha pagado Elon Musk o Lamine Yamal, pero sí, lo pagan". El streamer aclaró que "una de las cosas que también hace que sea muy caro es que lleva caviar de beluga iraní. No os estoy vacilando, solo esto son 400 euros".

Al probarla, el influencer no dudó en decir: "Está impresionante. Las cosas como son". Sin embargo, cuando la probó con caviar llegó a otra reflexión: "La prefiero sin, pero sigue estando muy buena".

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Finalmente, Llanos confesó que "no es la mejor tortilla que me he comido en la vida", pues "me quedaría con la de mi abuelo".