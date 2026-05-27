Bad Bunny cambia el escenario por el estudio de doblaje. El cantante puertorriqueño se suma al reparto de voces de 'Toy Story 5', la nueva entrega de la saga de Disney y Pixar, con uno de los personajes más inesperados de la película: Pizza with Sunglasses, una porción de pizza con gafas de sol. La incorporación del artista ha sido anunciada por Pixar y supone su debut en el doblaje de animación.

El personaje, traducido en varios medios como 'Pizza con Gafas de Sol', ha sido descrito como un juguete olvidado con mucho estilo que vive junto a otros objetos abandonados. Aunque Pixar todavía no ha revelado el peso exacto que tendrá en la trama, su presentación ya ha despertado la curiosidad de los fans de la franquicia y de los seguidores de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Choque con la tecnología

'Toy Story 5' volverá a reunir a personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una historia marcada por el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología. Según la sinopsis oficial de Pixar, esta vez los protagonistas deberán enfrentarse a aquello que más atrae hoy a los niños: los dispositivos electrónicos. La película está dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

La nueva entrega llegará a los cines en junio de 2026. Pixar sitúa su estreno en EEUU el 19 de junio de 2026, mientras que Disney España mantiene por ahora la ventana de estreno en cines para ese mismo mes.

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Más cine

La participación de Bad Bunny refuerza su creciente presencia en el cine. El artista ya había aparecido en títulos como 'Bullet Train' y ahora se suma a una de las franquicias animadas más populares de Pixar, coincidiendo además con una etapa de gran exposición internacional por su gira 'Debí Tirar Más Fotos'.