El refugio de Alejandro Sanz: una villa mediterránea entre acantilados y calas de agua clara

Alejandro Sanz tiene una relación especial con la costa alicantina. En los últimos años, el cantante ha compartido momentos de descanso en Xàbia, uno de los municipios más buscados de la Marina Alta, donde el Mediterráneo se mezcla con acantilados, calas de agua clara y urbanizaciones discretas pensadas para pasar desapercibido.

La pista más comentada llegó a través de Instagram: una imagen del artista disfrutando de un arroz con bogavante desde una terraza con vistas al mar. Aunque la publicación no incluía ubicación, varios medios identificaron el paisaje como el entorno del Portitxol, una de las zonas más fotografiadas de Xàbia por sus aguas turquesas y sus casas blancas con puertas azules.

Un rincón de la Costa Blanca elegido por famosos

No es extraño que Xàbia (Jávea en castellano) aparezca cada verano en el radar de artistas, presentadores, actores e influencers. El municipio combina algo que muchos buscan y pocos lugares consiguen ofrecer a la vez: belleza natural, buena gastronomía, calas espectaculares y una privacidad difícil de encontrar en destinos más masificados.

En el caso de Alejandro Sanz, distintos medios situaron sus escapadas en una villa con vistas al Portitxol, una zona donde las viviendas suelen estar integradas en el paisaje y orientadas al mar. El interés no está tanto en la casa concreta - cuya ubicación exacta no debe difundirse por privacidad - como en el tipo de refugio que representa: una vivienda mediterránea, luminosa, rodeada de calma y con el mar como telón de fondo.

Calas, arroz y desconexión

Xàbia tiene ese tipo de paisaje que parece hecho para desaparecer unos días. Entre sus puntos más conocidos están la Cala del Portitxol, la Granadella, el Cap Negre, el Cap de la Nau o Ambolo, enclaves que han reforzado la imagen del municipio como uno de los grandes refugios mediterráneos de la provincia de Alicante. El cantante ha visitado la zona en varias ocasiones, una de ellas para degustar la cocina de Quique Dacosta, y ha navegado por lugares emblemáticos del litoral javiense.

El atractivo va más allá de la postal. La zona permite pasar del baño en calas de piedra blanca a una comida frente al mar, de un paseo por el casco antiguo a una tarde de navegación. Para alguien acostumbrado a giras, focos y escenarios, ese contraste tiene sentido: silencio, horizonte y una rutina mucho más lenta.

El Portitxol, la cala que se reconoce aunque no se nombre

Parte de la fama del Portitxol viene de su estética inconfundible. Las casitas blancas de pescadores, las puertas azules y la isla frente a la cala han convertido este rincón en una de las imágenes más reconocibles de Xàbia. También es uno de los lugares que más se asocian a la presencia de famosos en la zona, desde perfiles televisivos hasta artistas internacionales.

Ese magnetismo ha colocado a Xàbia en un lugar curioso: sigue vendiéndose como refugio tranquilo, pero cada verano se convierte en escenario de escapadas muy observadas. En esa tensión vive buena parte de su encanto. Es discreta, pero no invisible. Mediterránea, pero exclusiva. Cercana, pero con rincones que aún conservan algo de retiro.

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Por eso Xàbia encaja tan bien en esa idea de refugio. No necesita grandes gestos para convencer. Le bastan las vistas al Mediterráneo, las calas escondidas y esa sensación de que, durante unas horas, el mundo baja el volumen.