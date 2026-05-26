La 'influencer' Miare, operada de urgencia tras una boda: "Hace menos de 24 horas estaba en un quirófano"

La 'influencer' Miare viajó desde Tokio a Venecia, con parada en Barcelona, para asistir a la boda de su mejor amiga de la infancia, una celebración que ha acabado manchada por una hernia umbilical diagnosticada horas después, que le obligó a ser intervenida de urgencia para evitar complicaciones graves.

Ella misma lo ha explicado a través de sus historias de Instagram. "Hace menos de 24 horas estaba en un quirófano y tengo que tener una posición antinatural ahora mismo para no morirme del dolor", ha asegurado. “Ayer fui a la boda de mi mejor amiga. Fue un día superemotivo para mí. Lloré, abracé, canté, reí, bailé", ha detallado.

La 'streamer' ha afirmado que "bailé hasta terminar con una hernia umbilical encarcelada", una dolencia que le llevó a una "urgencia médica inmediata y operación quirúrgica en las siguientes 24 horas para evitar necrosis”.

"Es habitual haciendo ejercicio"

La necrosis es una "proceso patológico caracterizado por la muerte de células y tejidos en un organismo vivo", según explica la Cínica Universidad de Navarra, y que suele producirse tras "infecciones, toxinas o traumatismos"

Todavía desconoce que "pasará en las siguientes semanas" y agradece que "si tenía que herniarme me alegro de que haya sido en un día tan especial". Todavía no sabe el motivo, ya que "lo más habitual es que uno se provoque ese tipo de hernias haciendo ejercicio, levantando pesas o haciendo algún esfuerzo físico".

Los médicos también sospechan que podría ser consecuencia de una antigua apendicitis, pero la conclusión más sencilla es que "fue bailando o en la boda, pero realmente no lo sabemos." Al volver del evento sintió fuertes dolores en la barriga, que se fueron intensificando durante la noche.

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"Pensé que era colitis o piedras en el riñón. Pero cuando el dolor fue encima del ombligo ombligo me palpé y noté que estaba muy duro en un punto en concreto", ha explicado. Más tarde notó "una especie de quiste" que luego acabó siendo una hernia.