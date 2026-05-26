El inesperado mensaje de Shakira a Gerard Piqué: "Siempre le guardaré esa gratitud"

A punto de cumplirse 4 años de su mediática ruptura, y tras sus polémicas declaraciones en su multitudinario concierto en Río de Janeiro autodenominándose como "madre soltera", Shakira ha vuelto a hablar de Gerard Piqué, aunque en un tono muy distinto al habitual.

Disfrutando de un merecido descanso tras concluir la exitosa etapa lationamericana de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', y antes de arrancar en junio un completo tour por Estados Unidos que incluye paradas en California, Texas, Georgia, Florida, Massachusetts, o Nueva York -además de su actuación en la final del Mundial de Fútbol que se celebrará en Nueva Yersey el próximo 19 de julio- la artista colombiaana ha concedido una entrevista al diario británica 'The Times ' y ha dedicado unas inesperadas palabras de agradecimiento al exfutbolista del Barça.

Cuatro años de su divorcio

"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy", ha expresado haciendo referencia a sus pequeños Milan (13) y Sasha (11), que como confiesa son su máxima prioridad y la razón por la que logró superar su ruptura con el exjugador, que como admite fue "mi momento más oscuro": "Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte" se ha sincerado, sacando así una lectura positiva de su separación de Piqué en junio de 2022.

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Y aunque en este tiempo la han relacionado con actores como Tom Cruise o Lucien Laviscount, o deportistas como Lewis Hamilton o Jimmy Butler, Shakira ha dejado claro que "por ahora nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada". "Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas", ha confesado.