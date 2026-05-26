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El sorprendente 'look' de Frank Cuesta para casarse con Paloma Ramón en Tailandia: "Es una falta de respeto"

El naturalista está atravesando por un gran momento después de un 2025 muy complejo, tanto a nivel personal como laboral

Frank Cuesta se casa por sorpresa en Tailandia con su pareja Paloma Ramón

Frank Cuesta

Frank Cuesta / Youtube

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

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El 2025 de Frank Cuesta no fue nada sencillo, ya que fue detenido en Tailandia por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón, aunque el naturalista defendió ante el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia que los adquirió en mercados locales. Aunque, no tenía ningún tipo de documentación oficial que acreditara su posesión.

Se rumoreó que su exmujer, Yuyee, podría estar detrás de la denuncia, pero no fue así. "No tiene nada que ver en todo esto tampoco", aclaró el propio herpetólogo en X, desmintiéndolo.

Días después, el naturalista volvió a ser noticia por unos audios en los que admitía la compra de animales para incluirlos en el santuario. Además, revelaba que eran una "inversión" a largo plazo. En uno de los audios reconoce que "acabo de pillar tres suricatas pequeñas y me las han dejado bastante baratas. Me han dado las tres por 30.000".

Después, Cuesta salió a pedir perdón públicamente y la situación se calmó, pero el domingo volvió a ser noticia tras vivir uno de los días más felices de su vida, ya que se dio el "sí, quiero" con Paloma Ramón, quien ha compartido cómo fue la ceremonia a través de una publicación en Instagram.

Frank Cuesta se casa por sorpresa con Paloma de Ramón en Tailandia

Frank Cuesta se casa por sorpresa con Paloma de Ramón en Tailandia

Europa Press

El naturalista vuelve a ser feliz tras un 2025 muy complejo, tanto a nivel personal como laboral. Fue una celebración budista en Tailandia, rodeado de sus seres más queridos. La ya esposa del naturalista escribió: "El día más perfecto y especial de nuestras vidas".

"Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia: los animales", destapó en Instagram.

Así fue la ceremonia

Así fue la ceremonia / INSTAGRAM (@palomaramon_)

No obstante, el 'look' de Cuesta no ha pasado desapercibido en redes sociales, especialmente en X, antes conocido como Twitter. El naturalista decidió casarse con un llamativo traje rosa, pajarita a juego, su habitual gorra colocada hacia atrás y unas Crocs también rosas.

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Un usuario no da crédito: "A partir de ahora, cuando piense que salgo a la calle hecho un adefesio, pensaré en Frank Cuesta el día de su boda". Otro comparte: "Me parece una falta de respeto ir así hacia la novia".

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