Rappel ya se encuentra en casa tras su último susto de salud: "Echaba sangre como si estuviera pariendo"

Tan solo unas horas después de conocer la preocupacion por el estado de salud de Rappel tras su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una diverticulitis que padece, el vidente está de regreso en su domicilio donde se recupera poco a poco de este último susto. A la espera de que sea el propio Rappel el que reaparezca ante las cámaras para acabar con cualquier especulación, ha sido el programa 'El tiempo justo' el que se ha puesto en contacto con él arrojando algo de luz sobre su estado actual.

Según hemos podido saber, Rappel ha permanecido ingresado en la UCI del hospital Universitario HM Torrelodones, en Madrid, durante tres días en los que incluso tuvo que recibir varias transfusiones de sangre debido a una hemorragia que no cesaba y que mantuvo en alerta a todo el equipo médico hasta que lograron estabilizarlo. "He estado muy fastidiado. He estado en la UCI tres días y me tuvieron que poner dos transfusiones de sangre, porque tuve una hemorragia producida por los divertículos, que ya tuve yo problemas hace años", explicaba el vidente.

Después de varios días en observación en los que Rappel se ha sometido a las pruebas pertinentes, el vidente recibía el alta médica regresando a su domicilio donde continua con su descanso y recuperación al margen del gran revuelo mediático que se ha formado. A pesar de haber dejado atrás este episodio, Rappel reconocía que han sido días muy complicados para él: "Echaba sangre como si estuviera pariendo. En mi vida he estado en una UCI. Me asusté mucho. No me dolía, pero no era normal. Me han hecho dos resonancias para ver si había alguna secuela de algo y está todo bien. Ya he pasado el