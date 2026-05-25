El pueblo donde se refugia y pasa los veranos Dani Mateo: "Mis padres tienen un apartamento"

Cada tarde, Dani Mateo se asoma a millones de hogares españoles con el ritmo frenético de la televisión, los guiones de actualidad y el humor de programas como Zapeando o El Intermedio. Pero cuando se apagan los focos, el presentador también tiene un lugar asociado a la desconexión familiar: Benicarló. Así lo recordó en el podcast La Ruina, donde mencionó que sus padres tienen un apartamento en este municipio de Castellón.

El dato conecta al cómico catalán con uno de los destinos más completos del Baix Maestrat. Benicarló, abierto al Mediterráneo, es uno de esos pueblos en los que el verano no se entiende solo como playa. Aquí conviven la vida marinera, la huerta, la gastronomía, el patrimonio histórico y una oferta náutica que permite disfrutar del mar prácticamente durante todo el año.

Imagen del conocido presentador en el municipio costero de Benicarló compartida recientemente en sus redes sociales.. / MEDITERRÁNEO

La relación de Dani Mateo con esta zona de la costa castellonense también apareció en una anécdota de infancia que contó con su habitual sentido del humor. El presentador recordó aquellos veranos de los años 80 en Vinaròs, municipio vecino, cuando viajaba con su familia. En una de esas historias, evocó cómo su padre le propuso estrenar una barquita hinchable de remos en la playa, después de haberle hecho ver la película 'Tiburón' siendo muy pequeño. Recordaba que su padre bromeó con él al asegurar que un escualo le quería atacar ante el pavor de un Mateo de cinco años. "Nunca le humillaré lo suficiente por ello", aseguraba entre sonrisas.

Más allá de la anécdota televisiva, Benicarló tiene argumentos propios para atraer a quienes buscan una escapada mediterránea. Su litoral ofrece playas como la del Morrongo, la Caracola, el Gurugú, la Mar Xica o el Fondalet. Algunas están más vinculadas al ambiente urbano y gastronómico, mientras que otras permiten disfrutar de un entorno más natural. Además, el mar de Benicarló es ideal para practicar vela, paddle surf, kayak, excursiones en barco con o sin patrón, cursos náuticos o submarinismo.

El municipio también guarda una notable historia. Sus orígenes se remontan a los poblados ibéricos del Puig y de la Tossa, con especial esplendor en los siglos V y IV antes de Cristo. El nombre de “Beni-Gazló” aparece en documentos como alquería árabe y, ya en 1236, obtuvo la Carta Puebla con el nombre de “Benicastló”. Más tarde pasó a la Orden del Temple y después a la Orden de Montesa. En 1523 recibió el título de Villa y, en 1926, Alfonso XIII le concedió el título de Ciudad.

Una oferta para todos

Ese pasado se puede recorrer hoy a través de algunos de sus espacios más destacados. El Museu de la Ciutat de Benicarló, instalado en el antiguo Convento de San Francisco, permite acercarse a los hallazgos arqueológicos de la zona. También merece una visita la Casa del Marqués de Benicarló, con sus paneles cerámicos de escenas costumbristas, la modernista Casa Bosch, las calles Mayor y Sant Joan o la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol, del siglo XVIII. En los alrededores, la Ermita de San Gregorio y el poblado ibero del Puig de la Nao completan el recorrido.

Pero si hay un símbolo que define Benicarló es su alcachofa. Este producto de la huerta cuenta con Denominación de Origen Protegida y protagoniza jornadas gastronómicas a principios de año. La agricultura, la pesca y la tradición marinera forman parte de la identidad local, junto a una actividad turística cada vez más relevante.

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Así, el pueblo de Castellón vinculado a los veranos familiares de Dani Mateo no es solo un lugar de apartamento y recuerdos. Benicarló es un destino donde el Mediterráneo se vive entre playas, barcos, patrimonio, buena mesa y esa calma que tantos buscan cuando llega el momento de desconectar.