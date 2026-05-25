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Morante de la Puebla se divorcia de Elisabeth Garrido tras 16 años de matrimonio y dos hijas
La noticia, revelada por el periodista taurino Vicente Zabala, detalla la segunda separación matrimonial del diestro, que tuvo lugar en octubre de 2025
CHANCE
Tras la grave cogida que sufrió durante la pasada Feria de Abril en La Maestranza, y su reaparición en Jerez de la Frontera junto a Andrés Roca Rey -en su regreso a los ruedos tras su impactante cornada dos días después de la de su compañero en la plaza de toros de Sevilla- el 15 de mayo demostrando que 'los toreros están hechos de otra pasta' con su milagrosa recuperación, José Antonio Morante de la Puebla vuelve a convertirse en noticia por algo que nada tiene que ver con su profesión.
Y es que tal y como ha revelado el periodista taurino Vicente Zabala en 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido', libro que ha escrito sobre la vida y trayectoria del icónico diestro, marcada por sus problemas de salud mental, el maestro de la tauromaquia tampoco lo está pasando bien a nivel personal, ya que ha puesto fin a su matrimonio con Elisabeth Garrido después de 16 años casados y dos hijas en común.
Según relata en su libro, en octubre de 2025, cuando decidió por sorpresa cortarse la coleta tras su corrida en Las Ventas, Zabala se reunió con la madre de Morante de la Puebla, Pepi Camacho, en el madrileño Hotel Wellington, y le confesó que su hijo se marchaba a Portugal para ver a su psiquiatra, aunque antes debía pasar por su residencia familiar de La Puebla del Río (Sevilla), porque tendría "pendientes dolorosos asuntos personales por resolver".
"Morante ha regresado a La Puebla para resolver algunos asuntos personales delicados. Una segunda separación matrimonial que, por ser parte de su estricta intimidad, no puede serlo de estas páginas. El maestro se ha divorciado de Elisabeth Garrido, con quien tiene dos niñas. La crisis de pareja ha pesado también en su ánimo", desvela en 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido'.
Fue en 2010, después de un año de relación, cuando Morante y Elisabeth se dieron el 'sí quiero' el 31 de octubre en una ceremonia íntima celebrada en Alcalá de Guadaíra. En 2011 llegaba al mundo su primera hija en común, María -que actualmente tiene 17 años-, y dos años después lo hacía la segunda, Lola, de 14 años, completando así la felicidad de la pareja que con su discreción, se había convertido en una de las parejas más sólidas del panorama taurino.
No fue el primer matrimonio para el diestro de La Puebla del Río, que en 2005 se daba el 'sí quiero' con Cynthia Antúnez, madre de su primer hijo, José Antonio Jr, que nació en 2007 y es futbolista del Betis y de la Selección Española sub-18, aunque en 2008 la pareja ponía punto y final a su relación.
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